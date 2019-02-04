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為解決燙手山芋 川普：美中朝達成協議機會很大

2019-02-04 20:16經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

美國總統川普。 歐新社
美國總統川普。 歐新社
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美國總統川普表示，針對北韓裁核、美中貿易摩擦這兩大美國外交政策挑戰，他認為美方與北韓、中國達成協議的「機會很大」，且美中若建立共識，這將是一個真正的協議，而非權宜之計。

川普在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對國家」節目3日播出的專訪中，再度表達對美中終結貿易戰的前景感到樂觀。他說：「我不知道我們會不會達成協議，但達成協議的機會很大，且若美中達成協議，這將是一個真正的協議，而非權宜之計。」

當前美中兩國面臨3月1日談判大限，若談判破局，美國將對2,000億美元中國產品加徵關稅。

川普也說，美國已對中國加徵很多關稅，重創中國經濟，中國為此付出沉重代價。去年中國國內生產毛額（GDP）成長率降至6.6%，儘管達到官方目標，卻是28年來最低。

川普也讚揚北京在處理北韓問題方面出力甚多。他說與北韓領導人金正恩二度舉行峰會的時間與地點已敲定，可能在他5日發表國情咨文時公布，也可能之前就會發布。

川普指出，雙方都很期待這場峰會。外界認為美國與北韓在越南舉行「川金會」的機率最高，時機可能是本月稍後。

雖然美國國家情報總監（DNI）寇茲告訴國會，北韓不可能放棄所有核武武器與生產能力，但川普在專訪中仍表示，美國與北韓達成協議的可能性非常高。

川普說，他認為金正恩不會希望國際社會繼續制裁北韓，且他有機會協助北韓成為經濟巨人，但北韓不可能依靠核武辦到這一點。

北韓川普金正恩北京
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