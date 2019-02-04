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教宗首訪阿拉伯半島 明於阿聯舉行露天彌撒

2019-02-04 15:29世界日報 編譯陳韻涵╱綜合3日電

天主教教宗方濟各(Pope Francis)3日抵達阿拉伯聯合大公國(UAE)首都阿布達比(Abu Dhabi)，成為首位訪問阿拉伯半島的教宗；教宗此行旨在尋求改善天主教與穆斯林世界的關係，在流血迫害事件頻傳的地區鼓勵天主教移民。

教宗訂當地時間5日上午10點30分(美東時間同日凌晨1點30分)在扎伊德體育城體育館(Zayed Sports City Stadium)舉行露天彌撒，13萬5000張座票已發放完畢。

教宗此次出訪恰逢天主教威信受全球性騷擾醜聞籠罩之際，且無跡象顯示風波可能平息，但烏雲在教宗專機落地後似乎煙消雲散。

教宗為期3天的訪問行程緊湊，他抵達阿聯機場時，阿聯王儲穆罕默德(Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan)到場接機，雙方握手合影。

阿聯是阿拉伯半島對宗教相對寬容的綠洲，當地約有100萬名天主教徒，包括來自印度、菲律賓和南美的移工；這也呼應阿聯總統哈里發(Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan)訂今年為「包容年」(Year of Tolerance)的精神，哈里發盼阿聯成為全球包容之都，向國內外傳遞共存與和平的價值觀。

方濟各此行將強調跨宗教對話並改善天主教徒在穆斯林世界的情況。

教堂官員表示，教宗盼鼓勵阿聯的天主教徒興建更多教堂，替子民提供更好的服務；阿聯現有九座天主教堂，以12種語言舉辦眾多禮拜彌撒等活動。

教宗造訪阿聯除了宗教考量還有戰亂因素；阿聯加入沙烏地阿拉伯在葉門的代理人戰爭，支持葉門政府對抗伊朗支持的叛軍「青年運動」(Houthi)；四年戰亂讓葉門屈指可數的天主教社群在烽火蹂躪的國家中躲藏度日，形成當今世上最慘的人道危機，至少8萬5000名兒童餓死。

教宗啟程赴阿聯前，在聖伯多祿廣場(St. Peter`s Square)告訴信徒，他憂心葉門人道危機，許多兒童「飢渴且缺乏藥品」，敦促葉門內戰的各方勢力遵守停火協議，確保平民取得糧食。

教宗將參加一場跨宗教會議，會晤埃及開羅阿茲哈清真寺(Al-Azhar Mosque)大伊瑪目、伊斯蘭教遜尼派(Sunni Islam)地位崇高的泰耶伯(Ahmed al-Tayeb)；5日在阿布達比扎伊德體育城體育館舉行露天彌撒，這將是阿聯史上最大規模的宗教集會活動，至少會有13萬5000人參加。

教宗葉門體育
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