親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

老外瘋台灣好行 必搭花東路線親睹太魯閣

國運籤連年神準唱衰台灣？代天府想停辦 眾神否決

川習、川金會 傳都相中峴港 3人可能共聚一堂

2019-02-04 15:00世界日報 編譯中心／綜合3日電

川金、川習會，傳越南接棒登場。美聯社
川金、川習會，傳越南接棒登場。美聯社
分享

川普總統和中國國家主席習近平正考慮於27至28日在越南峴港舉行「川習會」，討論兩國之間的貿易摩擦。據報導，川普預定於本月25日和北韓領導人金正恩舉行「川金二會」，據稱平壤當局已同意美方提出的地點，亦為越南峴港，屆時兩大峰會同地先後登場，三位領導人甚至可能共聚一堂。

香港英文「南華早報」援引消息人士的說法報導，川普1月底會見中國貿易談判代表團時提到，他期待與習近平會面一、兩次，以達成貿易協議。會議安排的細節尚未披露，中國外交部只表示習近平願意透過各種方式與川普保持聯絡。

中方原本提議川普前往中國會晤習近平，但白宮顧問提出質疑，力勸川普將會晤地點安排在第三國。

日本「朝日新聞」報導，預定本月底登場的「川金會」舉辦地點，北韓已同意美方提議的峴港。兩韓關係消息人士透露，北韓已就此事向南韓說明，且金正恩可能於3月底或4月初訪問首爾。日本電視台指出，「川金會」將於25日舉行。白宮可望於5日公布峰會日期與地點。

起初北韓基於金正恩的維安考量，希望能在平壤或板門店舉行。但美方期盼在對美國和北韓雙方都不會造成負擔的亞洲舉辦，蒙古和越南都表達主辦峰會意願，考量氣候等因素後，同意在越南召開。

越南是北韓少數邦交國之一，和美國關係則因涉及大陸的南海主權爭議而回溫，亦在金正恩專機可以飛行的距離內，因此成為峰會地點首選。

美國國務院北韓特使比根3日訪問南韓，翌日上午先在首爾就北韓去核議題會晤南韓代表，下午前往板門店出席「川金會」前工作會議。

美朝工作會議的主要議題為北韓廢棄寧邊核設施及峰會維安，此外美方提出討論議題也可能包括南韓終戰宣言，設立美朝聯絡辦公室、擴大對北韓人道援助等，但對北韓制裁則未鬆口。

川金、川習會，傳越南接棒登場。美聯社
川金、川習會，傳越南接棒登場。美聯社
分享

北韓川普越南
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

台灣友人 馬爾他騎士團大使朱柯里驟逝

2019-02-04 09:23

川普：北韓問題 中國幫了不少忙

2019-02-04 15:17

迎接東奧 成田機場41年來首度延長班機起降時間

2019-02-04 12:39

兩峰會都相中峴港？川金、川習會 傳越南接棒登場

2019-02-04 00:09

梅克爾今訪日 會晤安倍 抗衡中美

2019-02-03 23:52

赴歐盟再談判 英相誓言準時脫歐

2019-02-03 23:52

力爭「替代安排」代替北愛備案條款！梅伊：為英國而戰

2019-02-03 22:54

歐盟拒絕重談脫歐協議 英貿易大臣：不負責任

2019-02-03 22:29

札幌雪祭明登場 北海道多名政要晚間出席代表處晚宴

2019-02-03 22:00

薩爾瓦多總統大選登場 前首都市長料出線

2019-02-03 21:38

危險駕駛致死量刑過輕 英國再提無期徒刑

2019-02-03 21:36

大馬醜聞吹哨者 爭議經歷猶如電影劇本

2019-02-03 21:05

雖樂見英國放棄脫歐 德國外長：可能性極低

2019-02-03 20:53

抗議老舊柴油車上路禁令 德國人也穿黃背心示威

2019-02-03 19:28

男子亮刀發出炸彈威脅 布里斯本機場關閉數小時

2019-02-03 18:27

影／印度火車出軌翻覆 已知至少6死24傷

2019-02-03 16:24

貓熊的利爪 加拿大新書警示中共滲透

2019-02-03 15:59

德意志銀行怕被賴債？ 川普競選總統時貸款遭拒

2019-02-03 14:16

川普橘臉白眼圈怎麼搞的？美黑霜？日曬床？專家揭真相

2019-02-03 14:14

伊朗成功試射飛彈 射程逾1350公里

2019-02-03 14:06

中國憂拿不回欠款 瓜伊多示好促對話

2019-02-03 14:05

日媒：金正恩點頭越南峴港 川金2會

2019-02-03 14:04

英若硬脫歐… 歐盟仍給免簽

2019-02-03 13:28

委內瑞拉空軍少將倒戈 承認瓜伊多是總統

2019-02-03 12:48

「我們已很接近」 委內瑞拉人民湧上街要求馬杜洛下台

2019-02-03 11:41

萬一硬脫歐倫敦動盪 英府備妥計畫疏散女王

2019-02-03 11:26

烏克蘭不只有美女 代理孕母也很夯

2019-02-03 11:18

教廷首度表態 反對中國拿協議迫教友加入愛國會

2019-02-03 10:34

登機前買不停？機場5個小心機 讓你默默掏荷包

2019-02-03 09:37

葡萄牙禁野生動物馬戲 法國人多支持

2019-02-03 09:06

霧霾險害命！男子遊曼谷後插管5天

2019-02-03 09:00

委內瑞拉總統馬杜洛提議 提前舉行國會大選

2019-02-03 08:06

巴西礦場水壩潰決事故 增至121死226失蹤

2019-02-03 06:34

朝日新聞：川金2度峰會地點 北韓同意越南峴港

2019-02-03 05:31

委內瑞拉朝野陣營分別湧上街頭 空軍將領倒戈

2019-02-03 04:25

伊朗成功試射新巡弋飛彈 射程逾1350公里

2019-02-03 02:25

比利時同意接納象牙海岸前總統

2019-02-03 00:58

星期人物／英議長伯考 國會傳統終結者

2019-02-03 00:19

委國總統之亂升溫！朝野總動員 街頭拚場

2019-02-03 00:19
看更多

熱門文章

休假中TSA官員在機場跳樓身亡 嚇壞旅客

2019-02-03 17:10

印度學生都是假的 美國國土安全局業障重

2019-02-03 23:05

文化就是力量 BTS效應席捲全球成韓流新動力

2019-02-04 09:34

暴雨泥流襲公路 加州封路 數千人撤離

2019-02-03 23:52

力爭「替代安排」代替北愛備案條款！梅伊：為英國而戰

2019-02-03 22:54

東京溫差大 今立春可望衝破20度 周末有機會再下雪

2019-02-04 05:39

法律難擋非法無人機 得靠「反無人機」技術

2019-02-03 21:32

陸客駕到 亞洲觀光業喜迎「春節商機」

2019-02-03 22:55

台灣友人 馬爾他騎士團大使朱柯里驟逝

2019-02-04 09:23

賴著不走！諾譚能撐多久？

2019-02-03 15:35

札幌雪祭明登場 北海道多名政要晚間出席代表處晚宴

2019-02-03 22:00

諾譚再拒辭 否認穿過3K黨白袍

2019-02-03 15:37

梅克爾今訪日 會晤安倍 抗衡中美

2019-02-03 23:52

歐盟拒絕重談脫歐協議 英貿易大臣：不負責任

2019-02-03 22:29

擠擠擠！日本人是這樣過年的

2019-02-04 12:00

設假大學釣移民 美逮129名印度學生

2019-02-03 23:52

影／印度火車出軌翻覆 已知至少6死24傷

2019-02-03 16:24

行動通訊產業組織GSMA 擬討論是否排除華為設備

2019-02-03 20:54

兩峰會都相中峴港？川金、川習會 傳越南接棒登場

2019-02-04 00:09

貓熊的利爪 加拿大新書警示中共滲透

2019-02-03 15:59

抗議老舊柴油車上路禁令 德國人也穿黃背心示威

2019-02-03 19:28

聯準會轉向鴿派 鮑爾本周可能釋疑

2019-02-04 00:17

大馬醜聞吹哨者 爭議經歷猶如電影劇本

2019-02-03 21:05

川普返佛州度假打高球 推文PO老虎伍茲合照

2019-02-03 18:50

赴北日本旅遊的民眾 今要留意強風大雪

2019-02-04 09:50

春節加班費 大陸、越南工資漲3倍

2019-02-04 00:10

2019年航空迷新去處 愛知縣FLIGHT OF DREAMS 登場

2019-02-03 21:42

雖樂見英國放棄脫歐 德國外長：可能性極低

2019-02-03 20:53

新加坡春節紅包 長輩包多少猜猜看

2019-02-04 14:26

赴歐盟再談判 英相誓言準時脫歐

2019-02-03 23:52

川普國情咨文演說 料再提美國優先

2019-02-03 23:52

波蘭女科學家研究新發現 可望降低太陽能板成本

2019-02-04 01:52

迎接東奧 成田機場41年來首度延長班機起降時間

2019-02-04 12:39

大馬財長發表新年獻詞 盼3年重振經濟

2019-02-03 22:15

舉債大王踢鐵板 傳川普競選總統申貸遭德銀拒絕

2019-02-04 01:50

危險駕駛致死量刑過輕 英國再提無期徒刑

2019-02-03 21:36

男子亮刀發出炸彈威脅 布里斯本機場關閉數小時

2019-02-03 18:27

賀農曆春年 英首相官邸貼春聯

2019-02-04 14:25

美股本月可望乘勝追擊

2019-02-03 22:40

美國防部宣布 增派3750名軍人部署美墨邊界

2019-02-04 05:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top