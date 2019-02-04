川習、川金會 傳都相中峴港 3人可能共聚一堂

2019-02-04 15:00 世界日報 編譯中心／綜合3日電



川金、川習會，傳越南接棒登場。美聯社 分享 facebook

川普總統和中國國家主席習近平正考慮於27至28日在越南峴港舉行「川習會」，討論兩國之間的貿易摩擦。據報導，川普預定於本月25日和北韓領導人金正恩舉行「川金二會」，據稱平壤當局已同意美方提出的地點，亦為越南峴港，屆時兩大峰會同地先後登場，三位領導人甚至可能共聚一堂。

香港英文「南華早報」援引消息人士的說法報導，川普1月底會見中國貿易談判代表團時提到，他期待與習近平會面一、兩次，以達成貿易協議。會議安排的細節尚未披露，中國外交部只表示習近平願意透過各種方式與川普保持聯絡。

中方原本提議川普前往中國會晤習近平，但白宮顧問提出質疑，力勸川普將會晤地點安排在第三國。

日本「朝日新聞」報導，預定本月底登場的「川金會」舉辦地點，北韓已同意美方提議的峴港。兩韓關係消息人士透露，北韓已就此事向南韓說明，且金正恩可能於3月底或4月初訪問首爾。日本電視台指出，「川金會」將於25日舉行。白宮可望於5日公布峰會日期與地點。

起初北韓基於金正恩的維安考量，希望能在平壤或板門店舉行。但美方期盼在對美國和北韓雙方都不會造成負擔的亞洲舉辦，蒙古和越南都表達主辦峰會意願，考量氣候等因素後，同意在越南召開。

越南是北韓少數邦交國之一，和美國關係則因涉及大陸的南海主權爭議而回溫，亦在金正恩專機可以飛行的距離內，因此成為峰會地點首選。

美國國務院北韓特使比根3日訪問南韓，翌日上午先在首爾就北韓去核議題會晤南韓代表，下午前往板門店出席「川金會」前工作會議。

美朝工作會議的主要議題為北韓廢棄寧邊核設施及峰會維安，此外美方提出討論議題也可能包括南韓終戰宣言，設立美朝聯絡辦公室、擴大對北韓人道援助等，但對北韓制裁則未鬆口。