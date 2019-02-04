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川普：北韓問題 中國幫了不少忙

2019-02-04 15:17世界日報 編譯中心／綜合3日電

美國總統川普3日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)訪問時表示，中國在北韓問題上幫了不少忙，尤其是在他與北韓開始接觸時。他說，中國停止從北韓進口，禁止很多東西經由邊境運入北韓。他說，中國的立場或許跟以前相比有些放鬆，但是現在北韓無疑正在跟美國對話，北韓希望跟美國達成協議，美國正在跟北韓擬定協議。

在美國是否會從南韓撤軍的問題上，川普說，美軍在南韓駐軍的費用很高，但是他沒有這樣的計畫，甚至都還沒有討論過。

川普在「面對全國」節目中還說，北韓領導人金正恩擁有北韓成為強大經濟巨頭的機會，有成為全球最了不起的經濟大國之一的機會，金正恩擁有核武以及按著目前的做法就無法成為經濟大國。

川普在節目中再次表示，他喜歡金正恩，他跟金正恩相處非常好，非常投緣，一些人看到他跟金正恩的往來感到不可思議。他說，人們認為他跟金正恩的往來是歷史性的。

但川普也說，這些並不意味著美國即將與北韓達成協議。他肯定美國有很好機會與北韓達成協議，理由之一是北韓位於俄羅斯、中國與南韓之間，這是個非常好的位置。川普說，他是地產商，知道位置地點的價值。北韓有機會成為一個經濟強國。

川普在受訪時還表示，美國在跟中國達成貿易協議方面進展不錯；如果達成，將會是真正的協議，而不是權宜之計。

川普在訪問中對主持人說，「美中兩國領導人從未有人比我與中國國家主席習近平關係更密切。我們有很好機會達成協議。我不知道我們是否正在達成協議，但我們有好機會」。

北韓川普金正恩
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