兩峰會都相中峴港？川金、川習會 傳越南接棒登場

2019-02-04 00:09 聯合報 國際中心／綜合報導



美國總統川普（右）可能於本月廿五日在越南峴港與北韓領導人金正恩舉行峰會，圖為兩人去年六月在新加坡舉行首次川金會。 (美聯社） 分享 facebook

香港南華早報報導，美國總統川普和中國大陸國家主席習近平正考慮於廿七至廿八日在越南峴港舉行「川習會」，討論貿易爭議。日本媒體則報導，川普預定於本月廿五日和北韓領導人金正恩舉行「川金二會」，據稱平壤當局已同意美方提出的地點，亦為越南峴港，屆時兩大峰會同地先後上場，三位領導人甚至可能共聚一堂。

香港南華早報援引消息人士的說法報導，川普一月底會見中國大陸貿易談判代表團時提到，他期待與習近平會面一、兩次，以達成貿易協議。會議安排的細節尚未披露，大陸外交部只表示習近平願意透過各種方式與川普保持聯絡。

陸方原本提議川普前往大陸會晤習近平，但白宮顧問提出質疑，力勸川普將會晤地點安排在第三國。

朝日新聞報導，預定月底登場的川金會舉辦地點，北韓已同意美方提議的峴港。兩韓關係消息人士透露，北韓已就此事向南韓說明，且金正恩可能於三月底或四月初訪問首爾。日本電視台指出，川金會將於廿五日舉行。美國白宮將於五日正式公布峰會日期與地點。

起初北韓基於金正恩的維安考量，希望能在平壤或板門店舉行。但美方期盼在對美國和北韓雙方都不會造成負擔的亞洲舉辦，蒙古和越南都表達主辦峰會意願，考量氣候等因素後，同意在越南召開。

越南是北韓少數邦交國之一，和美國關係則因涉及大陸的南海主權爭議而回溫，亦在金正恩專機可以飛行的距離內，因此成為峰會地點首選。

美國國務院北韓特使比根三日訪問南韓，翌日上午先在首爾就北韓去核議題會晤南韓代表，下午前往板門店出席川金會前工作會議。

美朝工作會議的主要議題為北韓廢棄寧邊核設施及峰會維安，此外美方提出討論議題也可能包括南韓終戰宣言，設立美朝聯絡辦公室、擴大對北韓人道援助等，但對北韓制裁則未鬆口。