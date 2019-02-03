力爭「替代安排」代替北愛備案條款！梅伊：為英國而戰

2019-02-03 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



英相梅伊數日後將跟歐盟談判，希望爭取「替代安排」來代替北愛爾蘭邊界「備案」條款，而她在出發前往布魯塞爾前夕承諾，將「為英國而戰」且「可能6月舉行大選」，並重申如期脫歐的決心。

周日電訊報3日在頭版梅伊題為「我將在布魯塞爾為英國而戰」的投書，她表示將帶著「新的授權，新的想法和新的決心」返回布魯塞爾，而此前英國國會議員已投票決定尋求確保脫歐後北愛邊界保持開放的「替代安排」。

但愛爾蘭副總理柯伏尼在周日泰晤士報上撰文指出，提案必須要有可靠的替代安排，並稱「歐盟不會重新談判退出協議，沒有備案就不會有退出協議」。他並表示，備案還須確保保護結束北愛卅年武裝鬥爭的耶穌受難日協議。

備案條款是英國和歐盟談判達成的退出協議的一部分，目的是要維持北愛與愛爾蘭間於英國脫歐後的開放邊界。英國將於格林威治時間3月29日晚間11時離開歐盟，屆時里斯本條約第50條所規定的2年退出談判期限將到期。

一些英國國會議員已建議需要更多時間來進行談判，以避免在未達協議情況下退出歐盟。英國外交大臣杭特在1月31日就承認可能需要「額外時間」，才能讓跟英國脫歐有關的「關鍵立法」在國會中獲得通過，但梅伊在電訊報的投書中則堅稱不會改變脫歐日期，並拒絕「尋求會構成『撕毀耶穌受難日協議』備案替代安排」的建議。

梅伊並於投書中指出，在1月29日下議院投票支持保守黨議員布萊迪所提出要求找到「替代安排」的修正案後，國會議員希望政府回到布魯塞爾重新談判脫歐協議。

另據天空新聞報導，梅伊考慮提前於6月舉行大選，以防止想逼退她的勢力壯大。最新民調則顯示，執政的保守黨支持度領先工黨7個百分點。