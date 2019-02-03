中國憂拿不回欠款 瓜伊多示好促對話

2019-02-03 14:05 世界日報 綜合2日電



自封為委內瑞拉臨時總統的瓜伊多（Juan Guaido）已向中國承諾，他將信守雙邊協議；並表示，他準備「盡快」與北京展開對話。

中國憂拿不回欠款 瓜伊多：盡快與北京對話 美聯社 分享 facebook

中國商務部憂心瓜伊多執政後，他以「保護國家利益」為由與北京重啟合約談判，並拒絕還款。法新社報導，瓜伊多透過「南華早報」向中國遞出橄欖枝，保證兩國依「正當程序」達成的協議仍有效，希望儘快與中國展開對話，以期平息外界質疑，即他對馬杜洛總統構成的政治挑戰是否會破壞與委國主要債權國中國的關係。

北京不僅是委國最大投資國、債權國，也是委國第二大武器供應國，僅次於俄國。去年9月，委國總統馬杜洛去年9月曾訪問中國，並成功索討了50億美元資金、達成能源與金礦開採協議。

35歲的反對派領袖瓜伊多在南華早報的電郵訪問中表示：「中國的支持對於促進我國經濟與未來發展，非常重要。」、「考量到競爭性與市場，中國是全球要角，我們希望在相互尊重與合作的基礎上，重新開展雙邊關係。」

美國和巴西等許多國家已表態支持瓜伊多，而中國至今仍不願選邊站，並強調反對「干涉」他國內政的長期立場。在美中關係緊張之際，中國忌憚支持馬杜洛反而會破壞與其他支持瓜伊多的拉美國家關係。

中國過去10年對委國提供了600億美元以上貸款，委國一向以輸出石油還債，但至今尚欠北京約200億美元。