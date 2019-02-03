親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

獨家／野生櫻井翔在台灣！偷閒朝聖Mr.Children

搭高鐵台中到桃園無人讓座 支架女：善良人出張嘴而已

中國憂拿不回欠款 瓜伊多示好促對話

2019-02-03 14:05世界日報 綜合2日電

自封為委內瑞拉臨時總統的瓜伊多（Juan Guaido）已向中國承諾，他將信守雙邊協議；並表示，他準備「盡快」與北京展開對話。

中國憂拿不回欠款 瓜伊多：盡快與北京對話 美聯社
中國憂拿不回欠款 瓜伊多：盡快與北京對話 美聯社
分享

中國商務部憂心瓜伊多執政後，他以「保護國家利益」為由與北京重啟合約談判，並拒絕還款。法新社報導，瓜伊多透過「南華早報」向中國遞出橄欖枝，保證兩國依「正當程序」達成的協議仍有效，希望儘快與中國展開對話，以期平息外界質疑，即他對馬杜洛總統構成的政治挑戰是否會破壞與委國主要債權國中國的關係。

北京不僅是委國最大投資國、債權國，也是委國第二大武器供應國，僅次於俄國。去年9月，委國總統馬杜洛去年9月曾訪問中國，並成功索討了50億美元資金、達成能源與金礦開採協議。

35歲的反對派領袖瓜伊多在南華早報的電郵訪問中表示：「中國的支持對於促進我國經濟與未來發展，非常重要。」、「考量到競爭性與市場，中國是全球要角，我們希望在相互尊重與合作的基礎上，重新開展雙邊關係。」

美國和巴西等許多國家已表態支持瓜伊多，而中國至今仍不願選邊站，並強調反對「干涉」他國內政的長期立場。在美中關係緊張之際，中國忌憚支持馬杜洛反而會破壞與其他支持瓜伊多的拉美國家關係。

中國過去10年對委國提供了600億美元以上貸款，委國一向以輸出石油還債，但至今尚欠北京約200億美元。

北京委內瑞拉美中關係
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

川普橘臉白眼圈怎麼搞的？美黑霜？日曬床？專家揭真相

2019-02-03 14:14

伊朗成功試射飛彈 射程逾1350公里

2019-02-03 14:06

英若硬脫歐… 歐盟仍給免簽

2019-02-03 13:28

萬一硬脫歐倫敦動盪 英府備妥計畫疏散女王

2019-02-03 11:26

烏克蘭不只有美女 代理孕母也很夯

2019-02-03 11:18

德意志銀行怕被賴債？ 川普競選總統時貸款遭拒

2019-02-03 14:16

委內瑞拉空軍少將倒戈 承認瓜伊多是總統

2019-02-03 12:48

「我們已很接近」 委內瑞拉人民湧上街要求馬杜洛下台

2019-02-03 11:41

教廷首度表態 反對中國拿協議迫教友加入愛國會

2019-02-03 10:34

登機前買不停？機場5個小心機 讓你默默掏荷包

2019-02-03 09:37

葡萄牙禁野生動物馬戲 法國人多支持

2019-02-03 09:06

霧霾險害命！男子遊曼谷後插管5天

2019-02-03 09:00

委內瑞拉總統馬杜洛提議 提前舉行國會大選

2019-02-03 08:06

巴西礦場水壩潰決事故 增至121死226失蹤

2019-02-03 06:34

朝日新聞：川金2度峰會地點 北韓同意越南峴港

2019-02-03 05:31

委內瑞拉朝野陣營分別湧上街頭 空軍將領倒戈

2019-02-03 04:25

伊朗成功試射新巡弋飛彈 射程逾1350公里

2019-02-03 02:25

比利時同意接納象牙海岸前總統

2019-02-03 00:58

星期人物／英議長伯考 國會傳統終結者

2019-02-03 00:19

委國總統之亂升溫！朝野總動員 街頭拚場

2019-02-03 00:19

中程核武條約破裂／美俄軍備競賽 歐憂心變前線

2019-02-03 00:19

反擊美 俄也喊退中程核武條約

2019-02-03 00:19

商務大臣：無協議脫歐 英將永遠遺憾

2019-02-02 23:49

無視馬克宏民調回升 黃背心抗議群眾12度上街

2019-02-02 23:33

抗議不忘戀愛 法國黃背心交友社團興起

2019-02-02 23:25

兩強中止中程核飛彈條約 俄指問題出在美國

2019-02-02 22:48

北約開啟大門 將為馬其頓入會做好準備

2019-02-02 22:07

性侵9歲信徒遭定罪 法國60歲神父判刑5年

2019-02-02 21:40

日本10人捕蟹船遭俄羅斯扣留 日本要求俄國放人

2019-02-02 20:55

印尼蘇門答臘外海 發生規模6.1淺層地震

2019-02-02 20:24

澳洲東部出現百年一見洪水 雨恐將繼續下

2019-02-02 19:17

官方施壓 德電信商核心網路可能排除華為

2019-02-02 19:11

瓜伊多向中國伸出橄欖枝 將盡快與北京對話

2019-02-02 18:24

輸人不輸陣？ 俄國跟進美國宣布退出中程核武條約

2019-02-02 17:59

美撕毀中程核飛彈條約 北京反對以多邊條約取代

2019-02-02 17:52

伊朗發表新款長程巡弋飛彈 射程1300公里

2019-02-02 17:32

探望委內瑞拉流亡人士 彭斯誓對馬杜洛加大施壓

2019-02-02 17:15

中日北京對話 協調習近平6月訪日

2019-02-02 17:11

印度國防預算增近7% 致力武器更新

2019-02-02 16:28
看更多

熱門文章

霧霾險害命！男子遊曼谷後插管5天

2019-02-03 09:00

蘋果管理全球員工有方 靠這兩款App

2019-02-02 17:47

輸人不輸陣？ 俄國跟進美國宣布退出中程核武條約

2019-02-02 17:59

美退出中程核飛彈條約 動搖中國悶聲造彈局面

2019-02-02 16:12

極地渦旋效應 會不會凍傷美國經濟？

2019-02-02 21:06

竊賊闖殯儀館性侵9具遺體 今被重判6年

2019-02-02 19:15

國際條約如廢紙？川普撕毀了多少條約、協定？

2019-02-03 10:05

影／中東富豪買房不給力 土國迪士尼風小鎮變「鬼城」

2019-02-02 17:20

登機前買不停？機場5個小心機 讓你默默掏荷包

2019-02-03 09:37

烏克蘭不只有美女 代理孕母也很夯

2019-02-03 11:18

委內瑞拉朝野陣營分別湧上街頭 空軍將領倒戈

2019-02-03 04:25

找工作順手買彩券中10億 她怨：中樂透就像下地獄

2019-02-03 13:57

貿易談判結束2天 陸國企就向美購買200萬噸大豆

2019-02-03 00:08

天主教終於動手了！方濟各中東辦彌撒 還要見穆斯林教長

2019-02-03 09:00

分析師：5個理由 此刻不宜看衰特斯拉

2019-02-02 23:55

朝日新聞：川金2度峰會地點 北韓同意越南峴港

2019-02-03 05:31

出國一定要搭飛機? 這個國家的人過個橋就出國

2019-02-03 12:30

商務大臣：無協議脫歐 英將永遠遺憾

2019-02-02 23:49

伊朗成功試射新巡弋飛彈 射程逾1350公里

2019-02-03 02:25

兩強中止中程核飛彈條約 俄指問題出在美國

2019-02-02 22:48

川普紅帽風波 餐館老闆道歉

2019-02-02 16:58

日本10人捕蟹船遭俄羅斯扣留 日本要求俄國放人

2019-02-02 20:55

亞洲各國春節加班費大PK

2019-02-03 01:19

貿易協議有譜？ 美專家：對陸關稅緊箍咒不能鬆

2019-02-03 00:16

巴西礦場水壩潰決事故 增至121死226失蹤

2019-02-03 06:34

經濟走強...Fed尷尬了

2019-02-02 23:32

萬一硬脫歐倫敦動盪 英府備妥計畫疏散女王

2019-02-03 11:26

臉塗黑＋3K黨照片被起底 美維州州長挨轟

2019-02-02 15:21

瓜伊多向中國伸出橄欖枝 將盡快與北京對話

2019-02-02 18:24

「我們已很接近」 委內瑞拉人民湧上街要求馬杜洛下台

2019-02-03 11:41

美車市受凍 豪華品牌打哆嗦

2019-02-03 00:21

想救地球嗎？搬去威爾斯！

2019-02-03 10:01

澳洲東部出現百年一見洪水 雨恐將繼續下

2019-02-02 19:17

38歲vs.72歲！ 紐時新掌門人 拒川普邀宴改專訪

2019-02-02 16:44

反擊美 俄也喊退中程核武條約

2019-02-03 00:19

川普關稅對美國鋼鐵業就業沒幫助 因為這些原因

2019-02-02 18:29

不用外部供電 零耗能住宅日漸風行

2019-02-03 12:02

專家：美中協議有譜 關稅緊箍咒仍不可鬆

2019-02-02 15:22

最孤單世代 美孤獨中老年人數逐步攀升至800萬

2019-02-02 16:26

教廷首度表態 反對中國拿協議迫教友加入愛國會

2019-02-03 10:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top