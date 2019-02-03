伊朗成功試射飛彈 射程逾1350公里

2019-02-03 14:06 世界日報 綜合2日電



伊朗成功試射新巡弋飛彈 射程逾1350公里 法新社 分享 facebook 伊朗2日宣布成功試射射程超過1350公里的新型巡弋飛彈，時機適逢伊朗慶祝1979年伊斯蘭革命40周年。

國營電視台播出試射畫面，並引述國防部長哈塔米（Amir Hatami）表示，「在射程1200公里，成功執行霍韋伊澤（Hoveizeh）巡弋飛彈試射，準確命中預定目標。」

哈塔米又說：「它只需非常短的備便時間，且能以極低高度飛行。」

哈塔米指出，此新型飛彈是2015年首度發表的蘇瑪爾（Soumar）巡弋飛彈家族的一部分，當時射程為700公里。