川普橘臉白眼圈怎麼搞的？美黑霜？日曬床？專家揭真相

2019-02-03 14:14 世界日報 綜合報導



川普總統的臉，總是維持著如同曬過陽光的亮橘色；紐約時報形容，川普恆久不變的膚色，在華府灰暗背景下有如紅綠燈般耀眼，和美國藝術家安迪沃荷(Andy Warhol)的白髮、芝麻街主角「大鳥」的鮮黃色羽毛一樣，深植人心；不過，如果仔細觀察，會發現川普的兩個眼圈的膚色雪白，和顏面的顏色不同。

川普橘色的臉 始終成謎 分享 facebook

紐約時報想要探究一個始終成謎的問題：「川普是否使用日曬床？」

2016年一名多話的化妝師曾提及，川普前助理歐瑪蘿莎．曼尼高特-紐曼(Omarosa Manigault Newman)曾在她的書中寫道：一名接待員因不當處理日曬床裝置而被開除。

川普的前私校同學形容他是「紫外線」粉絲，是會「把日曬燈帶去海灘」的那種鐵粉。

就連前FBI局長柯米(James Comey)也在回憶錄中寫道，川普的臉看來有點橘，「他眼睛下方亮白色的半月形，讓我以為他戴著小型的日光浴護目鏡。」

不過，三位曾住過白宮住所的人說，他們在白宮、在空軍一號上都沒看到日曬床。兩位白宮高級官員也堅稱，白宮沒有這種儀器。

事實上，早在川普踏入政壇以前，他的膚色就已是他的個人註冊商標。

川普在演藝界的「分身」亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)常在「周六夜現場」(Saturday Night Live)「粉墨登場」。他說，川普膚色界於「馬克羅斯科橙」(Mark Rothko orange)和略白的「橘子汁色」(Orange Crush)之間，用哪個顏色上妝，視場景而定。

一位不願透露姓名的白官高級官員沿用白宮談及川普健康事宜時的一貫說法：川普耀眼的膚色是「基因好」。但該官員不否認，川普上電視以前會在自己臉上補妝，但那是半透明的粉，不是古銅色的。

除了日曬床，另一合理推論是川普使用「美黑霜」或「美黑乳液」。

華府皮膚科醫生阿爾斯特博士(Tina Alster)表示，她曾協助歷任白宮官員使用美黑霜或美黑噴霧，雖然她沒幫過川普，但「他看起來比曬黑更橘」，就足以顯示他是有這麼做。

阿爾斯特提到，川普眼睛周圍常帶著白色圓圈，這顯示川普應該沒有使用膳食補充營養品或藥物來讓皮膚均勻變黑。

她說：「太多人問我有關川普雙眼周圍白圈的問題，想知道川普該怎麼做，他的膚色才會更均勻。我不反對自行使用美黑面霜，但我認為大家一定要很小心，明白如何使用才對。」

據知情人士透露，川普對電視上的他看起來如何非常關注，曾抱怨他的皮膚和頭髮在螢幕上看起來太過橘黃；也因此在白宮舉辦的活動現場光線比過去幾任政府更暗；川普也很愛在自然光線下宣布大事。

例如，他宣布政府停止關門，就是在白宮玫瑰園裡，那時的天氣是華氏40度。