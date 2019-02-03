德意志銀行怕被賴債？ 川普競選總統時貸款遭拒

2019-02-03 14:16 世界日報 綜合3日電



2016年初，還是總統參選人的川普拚命燒錢，他自掏腰包借了幾千萬元給他的競選總統組織，同時花大把銀子擴大他的川普組織旗下大批豪華物業；為了維持他的企業成長，川普向長久以來的盟友德意志銀行(Deutsche Bank)求助。

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「紐約時報」報導，川普自稱是「舉債之王」(The King of Debt)，而德意志銀行是極少數還願意借錢給他的銀行之一。

他的貸款要求在銀行內部引發直達其最高階層的爭論，最後德意志銀行意外地拒絕貸款給川普。

消息人士說，銀行高級主管認為川普的競選活動充滿爭議，貸款給他風險太高；他們也擔心，萬一川普當選後賴債，銀行必須在放棄討債和沒收美國總統資產之間做選擇。

這個事件反映川普與銀行業長久以來，磨難重重的關係不為人所知的篇章，並顯示他在競選總統期間，還在積極經營自己的企業。

眾院兩個委員會正調查他與德意志銀行長達20年的關係，這個事件也可能列入調查範圍。

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1990年代初川普的旅館和賭場產業四度宣布破產，使花旗(Citicorp)等知名銀行損失慘重，川普也幾乎成為華爾街的拒絕往來戶。

德意志銀行當時亟於進入利益豐厚的美國市場，比較願意容忍風險，因此適時填補這個真空，借了1億2500萬元給川普翻修他在華爾街的一棟摩天大樓。

由於雙方合作甚歡，其後17年德意志銀行總共獨自或共同貸款給川普及其公司超過25億元。

但是，在共和黨展開總統初選之時，川普嘗到最後一家願意借錢給他的銀行的閉門羹。

事實上，川普的高爾夫帝國的財源一直很神祕。他當選總統之前十年，他的公司花了幾億元在世界各地收購或改造大約12座高爾夫度假村。雖然川普自稱喜歡借別人的錢發展自己的事業，可是據悉這些收購和改造費用大部分是川普組織出錢。

著名高球記者鐸森(James Dodson)宣稱，川普的次子艾瑞克2013年告訴他，川普組織的高爾夫產業是由俄國人資助；但艾瑞克否認說過這種話。