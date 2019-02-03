出國一定要搭飛機? 這個國家的人過個橋就出國

2019-02-03 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



對岸共和國堪稱是全球最小的共和國之一，位於立陶宛首都維爾紐斯老城區內，這裡有自己的政府、憲法和貨幣。這本來是4月1日愚人節的玩笑話，最後卻變成宛如世外桃源的微國家。

對岸共和國的立陶宛語國名為「Užupis」，意指「河的對岸」，只要過了維爾尼亞河上方這座橋，便可看到這個共和國的美人魚像迎接訪客。

對岸共和國面積小於1平方公里，麻雀雖小，但總統、政府、憲法和貨幣卻一應俱全，甚至還有自己的海軍，包括3-4艘商務用船，以及大約10人組成的陸軍軍隊。不過因為對岸共和國愛好和平，陸軍軍隊早已退役。每年4月1日愚人節，是對岸共和國的國慶日，

這個微國家的創國元老之一瑟帕提斯（Cepaitis）現任外交部長，他解釋，共和國的想法出自古希臘哲學家亞里斯多德，任何偉大城市應該限量居民。瑟帕提斯表示：「我們希望根據古老思想新創自己的小國家，一個好國家的公民不該多於5000人，因為人沒辦法記下多於這個數字的臉孔。」他說：「每個人都認識彼此，所以很難欺騙和操弄對方。」

共和國的旗幟圖案是所謂的「聖手」（Holy Hand），即一隻藍色手掌，掌心有個洞，這麼一來這隻手便無法收賄。

瑟帕提斯表示，他與其他創國元老想要創造一個地方，人民可切斷現代生活中讓人分心的事物，也斷絕重要的事物。他說：「一旦你走過這座橋，你就能做真實的自己，你不用扮演任何社會角色，你也不屬於任何人，只屬於你自己。」

對岸共和國的興建史聽來無憂自在，但這一區的過去卻不然。20世紀中葉，該地區屬於前蘇聯統治區，卻幾乎被遺棄，因此部分鎮區相當危險。社區中其中一處主要通道更有「死亡街道」的別稱，因為該區除了犯罪率高之外，猶太社區的住戶也在大屠殺期間大量喪命。

對岸共和國1997年獨立後，瑟帕提斯和總統李雷奇斯（Romas Lileikis）在隔年的一個夏日午後僅用三小時便完成立法。因為一人愛貓，一人愛狗，因此兩人分別立了有關狗、貓的法條，包括「狗有權當狗」以及「貓沒義務愛飼主，但必須在必要時提供協助」。

這個特殊的地方意外吸引遊客注意，共和國開始發展，出現绅士化的現象，進而導致房地產價格攀升。