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「我們已很接近」 委內瑞拉人民湧上街要求馬杜洛下台

2019-02-03 11:41聯合報 記者田思怡╱即時報導

支持和反對委內瑞拉總統馬杜洛的民眾2日湧上首都卡拉卡斯街頭拚場，要求馬杜洛下台的民眾興高采烈說，「很快就會結束了，就在本周」。民眾手舞足蹈，高喊「我要威士忌、我要蘭姆酒，慶祝這個混蛋滾蛋」。 

 62歲的退休大學教授塞普里安諾（Sol Castro Cipriano）說：「我頭一次感到我們已很接近、非常、非常接近。我想這就是1989年柏林圍牆倒塌時，德國人的感覺。人們說，戀愛時心頭小鹿亂撞，現在就有這種感覺，因為知道自己將成為歷史的一部分。」    

電視業者艾維拉（Julio Avila）說：「他（馬杜洛）已在懸崖邊，我們只需要把他推下去。」     

最近自行宣布就任臨時總統的瓜伊多對支持群眾說，他們已創造歷史，人民運動「無法阻擋」。他說：「我很肯定，委內瑞拉離改變很近了。」   

他說，街頭反對運動會持續下去，直到馬杜洛下台，並同意舉行由國際觀察團監督的總統選舉為止。他並表示，未來幾天，人道援助會從海路和陸路進入委國，但會通過三個邊界點，將考驗軍方是否讓人民亟需的物資進入。       

委內瑞拉空軍少將雅尼茲（Francisco Yanez）2日在社群媒體張貼短片宣布，他拒絕接受馬杜洛的獨裁權力，並承認瓜伊多為臨時總統。

專家表示，擔任空軍高級司令部戰略規畫主任的雅尼茲並未指揮部隊，但他是倒戈的最高階現役軍官，嚴重打擊已宣誓效忠馬杜洛的軍方領導階層。

瓜伊多呼籲更多軍方高層放棄馬杜洛的社會主義政權，並宣稱他已與武裝部隊及維安部隊成員秘密會談。      

力挺馬杜洛的群眾則在卡拉卡斯西區集會，慶祝已故總統查維斯創立社會主義政權20周年。儘管經濟崩盤導致糧食和醫藥嚴重短缺，促使大批民眾逃往鄰國，軍方和維安部隊仍力挺馬杜洛。

馬杜洛向支持者發表談話時，提議國會提前改選，他表示，制憲議會將會討論提前改選國民議會事宜。國民議會目前由反對陣營掌控，原定2020年改選。

反對委內瑞拉總統馬杜洛的民眾2日湧上首都卡拉卡斯街頭，要求他下台。路透
反對委內瑞拉總統馬杜洛的民眾2日湧上首都卡拉卡斯街頭，要求他下台。路透
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