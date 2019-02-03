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烏克蘭不只有美女 代理孕母也很夯

2019-02-03 11:18聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

烏克蘭正快速成為歐洲的代理孕母大國，代理孕母的高額報酬讓不少烏克蘭年輕女性趨之若鶩。

澳洲廣播公司（ABC）報導，來自澳洲伯斯（Perth）的克拉帕克夫（Bec Kalpakoff）是每年合法使用烏克蘭代理孕母的數千名父母之一。代理孕母生下她的雙胞胎納許（Nash）和印迪（Indi）後，克拉帕克夫有五個月暫時以烏克蘭首都基輔為家。

烏克蘭代理孕母替捐卵者懷一個孩子的費用為3-4萬歐元（約台幣105萬-140萬元)間，不包含旅行或法律費用。但高昂費用、官僚主義和來自保守派政治家及教會的批評聲浪，並未阻止國外（主要來自西班牙、英國和美國）夫妻，雇用烏克蘭代理孕母。

克拉帕克夫和丈夫前年12月飛往烏克蘭，在那邊取出精卵後，產生5個胚胎。他們從新希望代孕機構（New Hope Surrogacy Agency）推薦的三名代理孕母中選出一位、同時也是目前烏克蘭的十幾位代理孕母之一。

新希望代孕機構負責人朱莉雅（Julia Osiyevska）表示，目前已供不應求，「我們每年處理約20對夫婦，光前年夏天，我們就有25對，這實在太多了，再也無以為繼」，「較大公司都需要考量利潤，但這就是我保持小規模的原因，因為我們不是一家嬰兒工廠」。

克拉帕克夫選擇安娜塔西亞（Anastasia）作為代理孕母，她獲得1.4萬歐元，分期九個月拿到。代理孕母的收入價格並無烏克蘭法律規定，但基輔的代孕機構標準為1.3萬到1.5萬元；除了支付基本收入，克拉帕克夫還需負擔安娜塔西亞的所有醫療、飲食和交通費用。

克拉帕克夫說：「第一次會面很尷尬，我們只能透過翻譯對話，但我帶了我家人的照片給她看。」

朱莉雅說，國外夫妻沒有法律義務與他們的代理孕母見面，部分機構也不鼓勵，但所有代理孕母必須簽署一份放棄父母身分的合約給付款夫婦，這導致一些困難的的道德情況。

另一名代理孕母瑪莉亞是兩個孩子的媽，這使她有資格代孕。她說，「孩子們還太小，不明白我在做什麼，我兒子以為我變胖了」。

起初，她打算捐一顆卵子賺取700歐元，但九個月內能得到1.5萬歐元更吸引人，「一開始我丈夫也反對，但最終被這筆錢給說服了」。代理孕母的丈夫也必須簽署同意合約。在烏克蘭，女性最多可當三次代理孕母，並在幾年內賺取大約4.5萬歐元。瑪莉亞表示，不排除再次嘗試。

瑪莉亞是大約150名年輕女性中的其中一人，他們每個月都會向烏克蘭生殖研究中心BioTexCom申請成為代理孕母。篩選過程相當嚴格，需要進行心理分析和一系列體檢，旨在保護代理孕母、客戶及公司。

代孕的法律及道德問題引發不少擔憂，但克拉帕克夫說，從未在抉擇是否使用代理孕母上遭遇困難。她表示，「我的同事和高齡90歲的奶奶都叫我去找（代孕），他們更關心烏克蘭東部的戰爭，而不是道德問題」。

當她的雙胞胎誕生後，她好意想讓安娜塔西亞抱抱他們，「但安娜塔西亞不想這麼做，只是要求我們定期回報孩子們的健康狀況，並替她轉交禮物」。克拉帕克夫的下一步是帶著雙胞胎兒子回到家鄉。

澳洲政府要求進行面談和提交DNA檢驗，一旦檢驗通過，政府才能確認孩子們的血統，進而給予他們公民身分。但克拉帕克夫表示，受到來自澳洲大使館員汙名化，「我感覺被道德警察質詢」。

澳洲內政部發言人證實，去年透過烏克蘭代理孕母出生的澳洲孩童人數增加兩倍左右，從2017年的9名增加到2018年的26名。

取自烏克蘭新希望代孕機構官網
取自烏克蘭新希望代孕機構官網
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