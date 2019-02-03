登機前買不停？機場5個小心機 讓你默默掏荷包

2019-02-03 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



你是否曾在登機後，才恍然發現自己在免稅店買了一堆東西？根據英國太陽報報導，機場其實充滿許多小巧思，除了引導乘客以適當速度抵達正確位置，還可能誘導你在機場花更多錢，以下是機場沒說的五個小心機：

報到和安檢速度愈快愈好

近年來許多航空公司預辦登機服務，乘客能以手機完成報到手續、自行列印登機證，也能自助托運行李。研究顯示，這樣的自動化服務比人工服務速度快25%。

即使如此，乘客還是必須在航班起飛前兩小時抵達機場，而盡快辦理好乘客的登機手續和安檢，為的就是讓他們有更多時間逛街消費。根據雪梨早晨先驅報報導，乘客在機場的時間愈長，就愈有可能花錢。

有窗戶的店，消費者購物慾愈大

英國白金漢郡新大學（Buckinghamshire New University）航空管理講師盧卡謝夫斯基（Julian Lukaszewicz）表示，有窗戶看得到停機坪的店家生意往往更好，「因為乘客傾向走到有陽光灑進的商店」。

設計給右撇子的小心機

購物區的佈局相當重要，為了最大化地面空間，店家路徑通常是迂迴設計，乘客必須在零售店區域走一段路才能抵達登機口。

根據InterVistas說法，左彎右拐的購物區，像是倫敦蓋威克機場（Gatwick airport）購物區，營業額提高多達60%。

另外，因為大部分人是右撇子，商店街的動向通常會設計成從右到左，商品陳列則主要在右手邊，因為旅客往左走時會不自覺向右看。

藝術品、地毯和標誌的意義

機場營造的良好氛圍能促進乘客消費，藝術品和舒適擺設都能吸引人們駐足，多消費一點。此外，柔軟舒適的地毯也是安撫人心、促進消費的工具。

在偌大的機場中，總會有大大標誌指向登機門，這有助於乘客估算自己有多少時間購物和用餐。

店內商品

從機場的暢銷清單能發現，與目的地有關的產品銷售狀況最佳。

美國經典浪漫愛情片《西雅圖夜未眠》即使上映已20多年，西雅圖-塔科馬國際機場展售多款印有「西雅圖夜未眠」字樣的睡衣，仍然在銷售排行榜名列前茅。