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霧霾險害命！男子遊曼谷後插管5天

2019-02-03 09:00泰國世界日報 編譯黃如旭╱曼谷報導

一名夜功府男子到曼谷市中心洽公，回家後出現咳嗽發燒等以為是感冒症狀，但一覺醒來後發現自己雙眼浮腫、無法呼吸，接著就失去意識。家人緊急將他送醫，插管治療5天後才撿回一命。

（照片取自Coconuts Bangkok）
（照片取自Coconuts Bangkok）
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28歲男子頌波（Sompol Panarattanasopon）上周日因為處理公事前往曼谷的奇隆區，在那裡待了1個半小時左右。但他回家後開始感覺喉嚨很乾、不停咳嗽，還有一點發燒。

頌波的妹妹頌薩慕（Songsamut） 說，「不要小看這些灰塵，它們真的會要你的命！」她說哥哥本來就有過敏和氣喘，但最近發作的很頻繁，從沒看過哥哥咳嗽咳的這麼厲害。

頌薩慕說，星期天晚上哥哥以為自己只是感冒，吞了退燒藥就去睡覺。但隔天起床後，哥哥說他胸口很痛、沒辦法呼吸。話才說完哥哥就昏倒了，家人立刻把他送到醫院。

醫生初步診斷後發現是嚴重過敏引發急性支氣管炎，忽然昏厥是因為無法正常呼吸。但頌波緊接著就完全失去意識，院方立刻將他送入加護病房，進行插管治療。

因情況未見好轉，再轉送大型醫院，前後在加護病房內待了5天。醫生說，氣喘引發支氣管發炎，導致空氣無法到達肺部，加上患者本身就有氣喘，呼吸道周圍肌肉緊縮，使得空氣更難進入。最容易引發病徵的原因就是煙塵、病毒感染，和霧霾

頌薩慕說，醫生確認，哥哥差點就因為PM 2.5而死亡。如果到院時間再晚一點，哥哥可能就救不回來了。

（照片取自Coconuts Bangkok）
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醫生提醒，如果有類似情形發生請勿自行買藥服用，因為嚴重時可能眼冒血絲、甚至流鼻血，務必立刻送醫治療。

（照片取自Coconuts Bangkok）
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曼谷霧霾氣喘咳嗽發燒
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