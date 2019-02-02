黛安娜王妃的偽鈔 大英博物館為何要收藏？

2019-02-02 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



英國衛報1日報導，十多年前，英國街頭塗鴉大師班克西（Banksy）在大英博物館一間畫廊的牆上畫了一幅仿冒畫，今天，大英博物館首度正式收藏了班克西的作品。

大英博物館取得這位匿名塗鴉大師的第一件作品：以黛安娜王妃頭像製作的10英鎊偽鈔。這件作品將加入大英博物館的錢幣、獎章和其他貨幣收藏。

這件名為「黛妃10鎊紙幣」（Di-faced Tenner）的作品，把英國紙鈔上的女王 頭像換成黛妃頭像，並把印製的英格蘭銀行（Bank of England）改成「英格蘭的班克西」（Banksy of England），班克西在2004年複製了幾千張。大英博物館為了最近的「異議分子和抗議展」，再次借展，代表班克西的Pest Control辦公室就把這張偽鈔捐給了大英博物館。

大英的現代錢幣館館長哈肯霍爾（Tom Hockenhull）表示，多年來他一直想收藏一張由班克西製作的「黛妃10鎊紙幣」，問題是班克西用複印的方式複製這張紙鈔，任何其他人都可以複印，因此無法鑑定是否出自班克西之手。