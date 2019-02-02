韓國男子在墨國喪命 遺體送回後心臟、大腦、胃不見了

2019-02-02 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



澳洲國家廣播公司報導，一名被判定因「自然因素」在墨西哥死亡的南韓男子，遺體被送回國時，大腦、心臟、胃等器官均遭摘除。這名35歲金姓男子的遺孀認為丈夫的死因「一點兒也不自然」，她請求首爾當局協助歸還丈夫遺體臟器。

金姓男子的遺孀聲稱，丈夫1月3日出事那天晚上，涉入卡拉OK酒吧的一場衝突，昏迷緊急送醫後被宣告死亡。據稱事發經過都有監視器錄影。

她覺得死因疑點重重，要求重新驗屍，南韓的國家刑事鑑定委員會排在1月21日進行，法醫告訴她，丈夫遺體有外傷和瘀青跡象，唯因大腦和胃等臟器被摘除，無法判斷死因。

金姓男子的遺孀22日上青瓦台官網進行線上陳情。她指墨西哥警方未詳加調查丈夫真正死因，要求墨國當局歸還他體內器官，有可能仍在墨國法醫部。她的請願書獲逾1.75萬人聯名簽署。

金姓男子的案例與日前一名英國女子驟逝，遺體返國只剩一具空殼的新聞故事，有驚人的雷同之處。41歲的英國酒吧女侍吉爾到墨西哥觀光時因病送醫，後來因「內臟充血」過世，但送回英國的遺體據報除腸道外，雙眼、心臟和大腦在內的重要器官全部不知所蹤。