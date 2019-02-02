委內瑞拉變現 擬賣29噸黃金給阿聯

2019-02-02 14:08 世界日報 編譯中心╱綜合1日電



飽受危機衝擊的委內瑞拉尋求維持償付能力，一位熟悉計畫的高層官員1月31日透露，未來幾天內，委內瑞拉將從中央銀行取出15公噸黃金，賣給阿拉伯聯合大公國換取歐元現金，2月之前共計畫對阿聯變賣29公噸的央行黃金儲備。

要求不具名的官員透露，當局1月26日已開始變賣黃金支撐玻利瓦（bolivar）的行動，第一批運出了3公噸。近幾天將再變賣15公噸，預計2月之前共出售29公噸的央行黃金。委內瑞拉去年已把價值9億美元、大多為未精鍊的黃金賣給土耳其。

委國總統馬杜洛為了保住政權力抗國際壓力，這些金條的命運在國內外引起極大關注，對貧窮的委國來說是重要財富來源。

美國佛州聯邦參議員魯比歐31日在推特發文，指控阿拉伯聯合大公國的金融公司Noor資本公司為馬杜洛政權操作黃金交易。魯比歐警告這家公司，以及這家公司雇來幫馬杜洛搬黃金的航空公司，都將受到美國財政部制裁。

委內瑞拉飽受經濟危機所苦，加上政府因去年大選不公廣遭國際譴責，社會主義總統馬杜洛承受龐大的下台壓力。

根據委內瑞拉央行資料，截至去年11月底為止，委國在央行與英國中央銀行英格蘭銀行共有132公噸黃金儲備。

瓜伊多促最大遊行 施壓馬杜洛

另據法新社報導，委內瑞拉反對派領袖瓜伊多瓜伊多（Juan Guaido）正在尋求國際支持，同時在國內試圖透過街頭運動持續對馬杜洛總統施壓，要求他提早舉行總統大選，預定2日舉行「委內瑞拉史上最大規模遊行」。

歐洲主要國家已向馬杜洛設下期限；倘若馬杜洛這個周末沒有宣布舉行總統大選，這些國家將加入美國行列，承認委內瑞拉國民議會議長瓜伊多為委內瑞拉臨時總統。

瓜伊多1月31日說：「我們全都必須走上委內瑞拉和全世界的街頭，傳達明確目標：陪伴歐盟成員下達的最後通牒。」

現年35歲的瓜伊多上周自行宣布為委內瑞拉臨時總統，向馬杜洛政權提出直接挑戰後，迅速獲得美國和12個拉丁美洲國家承認。