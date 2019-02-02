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年後努力健身燃燒多少卡路里？別被運動手環騙了

2019-02-02 11:58聯合報 記者田思怡╱即時報導

春節期間難免大吃大喝，年後就得努力健身恢復身材，但可別被運動手環（fitness tracker）騙了，英國一項研究指出，市面上的運動手環幾乎都不準確，對於走路消耗的卡路里，可能高估了50%。

英國威爾斯亞伯大學 （Aberystwyth University）研究員公布令人吃驚的研究結果，市面上每一種品牌的運動手環，從售價19美元（約台幣590元）到129美元（約台幣3970元），都極不準確。

研究員進行走路和跑步測試，連最受歡迎的品牌，走路所消耗的卡路里數，竟被高估50%。

自願參與研究者在跑步機上走路和跑步，同時測量他們的耗氧量，再拿來與各種運動手環的測量數字比較，發現運動手環不準確的驚人事實。

研究員柴契爾（Rhys Thatcher）表示，運動手環傾向於高估運動的效果。

他說：「如果你想知道運動真正燃燒了多少卡路里，不管你用什麼測量裝置，都要謹慎解讀。」

如果你的運動手環告訴你，運動燃燒了不少卡路里，你想多吃一份披薩或幾個壽司，你就必須三思。

不過，如果你靠運動手環來監督你有沒有進步，或是當做激勵你達成每日目標的工具，卡路里的計算不準確，就沒那麼要緊。

畢竟，你達到每天走1萬步的目標或其他運動目標，已經很棒了，管它燃燒多少卡路里，繼續加油。

英國一項研究指出，市面上的運動手環幾乎都不準確。取自網路
英國一項研究指出，市面上的運動手環幾乎都不準確。取自網路
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英國一項研究指出，市面上的運動手環幾乎都不準確，對於走路消耗的卡路里，可能高估了...
英國一項研究指出，市面上的運動手環幾乎都不準確，對於走路消耗的卡路里，可能高估了50%。美聯社
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