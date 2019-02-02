1年多前就求救無效 日本10歲女孩疑被狠父虐待致死

2019-02-02 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



「老師，可以幫幫我嗎？」日本千葉縣小四的栗原心愛上月底陳屍家中浴室，疑被父親虐待致死。案發後官方、媒體的追查發現，早在1年多前心愛就在學校的問卷說，平日被父親體罰、毆打，向老師求救，結果教育委員會卻把她填的問卷交給施暴的父親，引發日本社會公憤。

栗原心愛疑似在浴室被父親一直淋冷水，深夜死在浴室。她的父親栗原勇一郎承認為了「指導」小孩的行為，從早上10點開始就讓女兒罰站，並在浴室發生爭執。警方指出，死者腹部有大片的淤傷，頸部有勒痕，至於確切死因要由法醫解剖後才知道。警方懷疑母親也有施暴，要進一步調查。

調查發現，這名狠父於2017年11月涉嫌傷害罪被逮捕，千葉市也將小孩安置在兒童設施。1個多月後，心愛返家，設施的人員或就讀的學校，完全沒有做後續的家訪等個案追蹤，設施所長已出面道歉。

媒體訪問栗原家的鄰居們說，常聽到男子吼著「閉嘴」、「我殺了你」等，也會聽見小孩說，「媽媽，好可怕」等，事發前一、二周頻率增加，還聽到不知明的擊打聲。

根據千葉縣野田市教育委員會公布的問卷，心愛曾於2017年11月寫下自己遭到父親虐待情況，「我被爸爸施暴。有時候半夜被叫起來，醒著的時候被踢、被打。老師，你可以幫幫我嗎。」心愛當時的導師問過心愛以後，還加註，「媽媽會站在我這邊，但爸爸說他是監護人，不聽媽媽的話。住在沖繩的時候，媽媽也被打。昨天我被打了，頭、背、脖子被踢，現在還是好痛。」、「被拳頭揍10次」等。

教育委員會表示，因為栗原勇一郎被捕以後不承認虐兒，因此公布這分問卷。問卷通常只要匿名回答，但心愛不但署名，並用力向外界求救。去年1月栗原與妻子到學校的時候，表示他沒有對女兒動粗，還怪市府把小孩帶走安置等，相關人員被迫拿出心愛的問卷紙證明。