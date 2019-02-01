英國若無協議脫歐 歐盟：仍給申根免簽待遇

2019-02-01 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



歐盟1日表示，即便英國最終無協議脫歐，仍會給予其免簽證待遇。歐盟27個成員國今日同意，英國公民在脫歐後仍可有免簽證待遇進入申根國家。