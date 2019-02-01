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英國若無協議脫歐 歐盟：仍給申根免簽待遇

2019-02-01 19:00聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

歐盟1日表示，即便英國最終無協議脫歐，仍會給予其免簽證待遇。歐盟27個成員國今日同意，英國公民在脫歐後仍可有免簽證待遇進入申根國家。

歐盟這項提案將允許英國公民免簽在歐洲待90天，即便在未達成任何英國脫歐協議情況下也是如此。

即便英國無協議「硬脫歐」，歐盟仍將給予英國公民免簽待遇。路透
即便英國無協議「硬脫歐」，歐盟仍將給予英國公民免簽待遇。路透
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英國免簽脫歐英國脫歐
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