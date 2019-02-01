毒霧霾籠罩！OL鼻血狂流染紅口罩 他咳血住進加護病房

2019-02-01 17:57 聯合新聞網 綜合報導



泰國曼谷遭受到霧霾侵襲，有OL鼻血直流，染紅了口罩。 圖擷自 「Daily Mail」 分享 facebook 泰國曼谷從1月11日開始至今，已籠罩在霧霾當中長達22天，許多人外出紛紛戴起口罩，還有女星突發奇想，拿胸罩充當口罩。至昨天（31日）為止，曼谷已超過500間學校停課，讓民眾直呼這是他們這輩子見過最嚴重的一次空氣污染。而霧霾也造成許多人不停的咳嗽、打噴嚏，甚至還有人咳血、冒鼻血，差點鬼門關前走一遭。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，曼谷的毒霧霾深深地傷害了民眾的健康，近日許多人都在社群媒體上PO自己的「血照」。例如有位民眾雙眼滲血，他透露自己還罹患急性支氣管炎和低氧血症，日前還被送進加護病房，他無奈的說「我還以為我會死。這都是汙染害的」。

還有個網友賽因（Seine Premmanuspaisal）表示，他從來沒有呼吸道的病史，但受到毒霧霾的影響，他開始嘔吐、咳嗽，3天後被診斷出罹患肺炎。而另一名OL貼出她流鼻血的照片，表示從1月15日開始就不停的打噴嚏，2天前鼻子還因為呼吸而受傷，「我整晚都在打噴嚏，到了隔天情況更糟糕」。這名OL說她的鼻子不斷流鼻血，就算戴著口罩鼻血還是不斷冒出，她將沾滿鮮血的口罩和衛生紙PO上網，引起網友熱議。

不只人的健康受到影響，連動物也遭殃。一名獸醫表示，一位女飼主帶著她兔子前來就診，他檢查後發現兔子的鼻子紅腫有血，還不停地打噴嚏。他說還有貴賓犬肺部的氣管和肺泡被灰塵覆蓋，導致呼吸困難和聲帶感染，因而「失聲」好幾天。

有專家警告，車輛、建築工程、燃燒作物等所形成的污染，長期下來可能會造成高達數千萬美元損失。嚴重的霧霾也引起民眾對政府的不滿，政府部門除了宣布學校停課外，還想辦法降低汙染，包括用水噴灑洗掉空氣中的灰塵、派人檢查全國各地工廠，甚至要求民眾在農曆年前不要燒香。