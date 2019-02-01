日航飛機因雪滑出跑道 成田機場一跑道關閉已逾5小時

2019-02-01 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



今早一架從印度德里起飛的日航740航班波音787-9型飛機在日本成田機場著陸後滑出滑行跑道，受困雪中。所幸201名乘客和機組員無人受傷。但受此影響，成田機場2條跑道中的A跑道關閉，最快中午左右才能重新啟用。

出事原因，日航正在調查詳情。

日航班機於上午6時53分左右著陸後，脫離滑行道，埋入積雪的草地中動彈不得。初步研判可能是因昨晚下雪，跑道凍結導致打滑。