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以色列沿海發電廠 招來大量沙魚

2019-01-31 23:21聯合報 記者張江寧╱即時報導

以色列沿海的哈代拉發電廠附近海面，數十年來一直有沙魚出沒，數量多到不太尋常，如今連遊客都跑來發電廠看沙魚。專家證實，發電廠排放的熱水讓附近海面水溫飆高，的確是引來沙魚的關鍵因素。

在受到熱水流吸引的沙魚裡，不乏因過度捕撈面臨絕種的品種。

數十年來，哈代拉發電廠周邊海域都見得到高鰭真鯊和灰真鯊的蹤影，但科學家們兩年多前才就此現象開始搜集數據。雖對此現象仍然一知半解，莫里斯卡恩海洋生物研究站頂級掠食者研究計劃主任薛寧說，每年冬季匯游在哈代拉發電廠四周的數百隻沙魚是「合理但罕見的現象」。

他表示：「矛盾之處在於，這裡不是天然棲地，在他處見不到這種現象。不管是發電廠或升溫的海水，都是人為造成。」

不停攀升的地中海溫度導致海域內沙魚數量大增，專家說，較溫暖的海水可以刺激沙魚的新陳代謝、促進其呼吸循環和生育週期。

國際自然保護聯盟沙魚專家小組副主席索爾多表示：「這一海中奇觀在邏輯上說得通，但仍非常神秘。發電廠四周水溫比地中海其他區域水溫高出10度，這可能是生活在較冷較深海域的沙魚在冬季被吸引來哈代拉沿海的原因。但除此之外，還有太多謎團尚未解開。」

一份刊在「自然氣候變化」期刊的報告指出，氣候變化導致地中海水溫每10年就上升0.4度，使地中海成為全球最熱海域。

在臨近的黎巴嫩和敘利亞，因需求和法規寬鬆造成過度捕撈，1950年代至今沙魚數量減少將近9成。

以色列沿海的哈代拉發電廠。（美聯社）
以色列沿海的哈代拉發電廠。（美聯社）
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地中海邏輯以色列

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