沙烏地阿拉伯 王儲掃蕩貪腐 收回1,070億美元資產

2019-02-01 02:00 經濟日報 本報訊



沙國王儲賓沙爾曼的反貪委員會表示，已完成從2017年11月開始的掃蕩貪污任務，從87名涉案人收回約1,070億美元資產。沙國希望這項掃蕩能挽回因記者被殺案流失的投資人信心。