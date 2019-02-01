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沙烏地阿拉伯 王儲掃蕩貪腐 收回1,070億美元資產

2019-02-01 02:00經濟日報 本報訊

沙國王儲賓沙爾曼的反貪委員會表示，已完成從2017年11月開始的掃蕩貪污任務，從87名涉案人收回約1,070億美元資產。沙國希望這項掃蕩能挽回因記者被殺案流失的投資人信心。

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王儲貪污

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