現代重工換股收購大宇造船 形成產業巨獸

2019-01-31 18:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



全球最大造船集團現代重工31日宣布，將以規模2.1兆韓元（19.8億美元）的換股協議收購全球排名居次的大宇造船，形成一隻控制全球逾20%市占的重量級產業巨獸，以抵抗來自中國與日俱增的威脅。

南韓大宇造船受到收購消息激勵，31日盤中股價一度大漲22%，但收盤漲幅收斂至2.5%。分析師指出，現代重工及現代重工控股股價雙雙下挫約4%，因為市場擔憂收購價格高昂。

擁有大宇造船55.7%股權、背後有國家資金撐腰的韓國產業銀行（KDB），早已表示正尋求出售股權，以讓包含三星重工在內的韓國三大造船廠整合成兩家。

KDB董事長李東傑在記者會上說，兩大造船業巨擘合併，將能緩解競爭及產能過剩的情形。產能過剩壓低了船隻價格。

李東傑表示，交易案將「在來自中國及新加坡後起之秀的威脅升溫時，提升大宇造船的根本競爭力」。

根據Clarkson Research數據顯示，現代重工與大宇造船的強強聯手，合併市占達21.2%，接下來是日本今治造船，市占率為6.6%。不過中國近來也傳出要將國內兩家最大的造船廠合併，可能形成韓廠威脅。