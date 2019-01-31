美國通被控間諜？北韓副外長被勞改

2019-01-31 19:05 世界日報 編譯中心／綜合30日電



南韓媒體報導，韓成烈遭到嚴厲批判，被下放礦區勞改，原因可能是，他提交給北韓領導人金正恩對於川金會的建議報告書，「違背黨的方針」。 世界日報記者高雪景 分享 facebook 被視為「美國通」的北韓副外長韓成烈，驚傳落馬下台。南韓媒體報導，韓成烈遭到嚴厲批判，被下放礦區勞改，原因可能是，他提交給北韓領導人金正恩對於川金會的建議報告書，「違背黨的方針」。據了解，韓長期扮演對美窗口的角色，「很容易被戴上美帝間諜的嫌疑。」

綜合媒體報導，南韓統一部近期發行的《2019北韓人名錄》，在外務省副相名單（七人）刪除了韓成烈的名字，南韓政府消息人士說，「我們收到有關機關彙報的情報稱，去年下半年韓成烈的身邊出現異常」。

北韓消息人士說，韓成烈與五名局長級官員，去年9月受到「革命化處罰」，目前在咸鏡南道劍德礦山接受思想教育。

北韓的革命化教育，就是將犯錯的幹部送到煤礦場、礦山、農場、養雞場等地勞改。一名脫北者說，「前往劍德礦山，是革命化措施中最為嚴厲的處罰，相當於僅僅免除了關進政治犯收容所的情況。勞動強度大，工作環境惡劣，大部分會成為廢人後出來」。

熟識北韓外交官的美國人伊根（Robert Egan）在2010年出版的書籍曾談到韓成烈，內容指出，伊根1998年問時任北韓代表處次席大使的韓成烈，「你在美國最尊敬的人是誰？」韓回答「是唐納川普」。