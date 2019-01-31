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宗教自由應保障 英外相：非理所當然

2019-01-31 16:35台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

英國外交大臣杭特認為，宗教自由不是理所當然，應該予以保障。 圖／擷自Flicke...
英國外交大臣杭特認為，宗教自由不是理所當然，應該予以保障。 圖／擷自Flicker
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宗教自由應予保障！英國外交大臣傑瑞米•杭特稍早宣布將檢討英國保護宗教自由的政策。針對上週菲律賓發生炸彈攻擊教堂事件，他認為從中可發現宗教自由並非理所當然。他並希望能重新調整英國應如何設法保障世界各地的宗教自由。

據《今日基督徒報》報導，對於基督教機構「敞開的門」日前公布全球迫害基督教國家名單，杭特對此提出警告表示，目前估計有2.5億名基督徒遭受迫害，而且中國與印度已逐漸成為問題所在。他在公布啟動檢討工作的會議上對於與會的協助受迫害教會機構代表表示，「政府不能做你們想做的一切，但會竭盡所能。」

杭特稍早交辦英國聖公會負責檢討英國對於基督徒遭受迫害的作為，當中將包括指出在中東、非洲與亞洲主要迫害信仰的主要國家為何以及分析英國的支援並建議全面性的政策回應。

據《Crux》報導，杭特在會議上指出，上週日菲律賓南部卡梅爾山聖母大教堂炸彈襲擊事件正活生生提醒世人，宗教自由不能只被認為是理所當然，而是全世界受到關注的事。對於英國政府此刻啟動檢討報告，他表示，「不僅是因為禮拜自由是一項基本人權，而且因為禮拜自由也是開放社會與封閉社會之間無形的界限。」

對此，負責執行檢討報告的英國聖公會主教穆斯代芬（Philip Mounstephen）表示，「基督教信仰一直都是顛覆性的，對於絕對權力形成挑戰。」

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英國炸彈教堂

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