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美情報界示警… 北京將施壓台北接受一中

2019-01-30 23:56聯合報 華盛頓記者張加／廿九日電

大陸國家主席習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念大會，提出「探索兩制台灣方案...
大陸國家主席習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念大會，提出「探索兩制台灣方案」。 （美聯社）
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根據美國情報界評估全球威脅報告，美國在間諜活動與網路攻擊面臨的最大威脅，來自中國大陸與俄羅斯，美方預期中俄將合作以反對美方的目標；報告也提到台灣，指美方情報界評估北京將繼續施壓，企圖迫使台北接受一個中國框架。

至於台灣部分，報告提出，美方評估北京肯定會繼續施壓，並同步提供誘因，企圖迫使台北接受一中框架，並最終由中國大陸管控；而北京會持續觀察美方對此的反應，作為評估美國對該區域決心的指標。

報告並提及，北京自二○一六年以來，已說服薩爾瓦多等台灣原本的邦交國，轉向承認中國。

美國情報界也評估，中方將繼續增加在南海的部署，並在南沙群島建造軍民兩用的基礎設施，以提高對區域的控制權。

報告指出，大陸領導人將企圖擴大其全球經濟、政治與軍事影響力，並利用其軍事能力與「一帶一路」倡議對海外基礎建設與能源方面的投資，來削弱美方影響力；不過，北京也可能會面臨許多國家的政治阻力。

另外，美國國防部助理部長安德森（James Anderson）廿九日在華府智庫活動指出，美方將繼續在台海執行自由航行任務；國防部前官員柯伯吉則建議美國國會應確保對台軍售常態化。

華府智庫「布魯金斯研究院」廿九日舉辦關於飛彈防禦報告的論壇，國防部負責戰略、規畫等事務的助理部長安德森發表主題演講，並接受記者提問。

記者詢問，面對中國大陸軍力日益增強，美國對於維護台海穩定有何新戰略？安德森並未談及美方的戰略，但提到美艦通過台海一事，指美國政府會繼續長期以來執行的自由航行任務，預計這方面不會有任何改變。

北京台海國防部一帶一路俄羅斯

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