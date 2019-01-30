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北極溫度創新高 數世紀內將無雪

2019-01-30 18:54台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

北極暖化嚴重，各地積雪融化無一倖免。美國科學家實地從北極地區取得植物與岩石分析後發現，北極暖化程度已超越11萬多年前的水準。科學家也警告，融冰趨勢很可能在接下來幾個世紀內繼續發生，島嶼積雪將完全消失。

據《英國獨立報》報導，由於北極群島的巴芬島積雪融化，科羅拉多大學波德分校研究人員在2010~2015年從島上取得植物與岩石進行分析，包括在當地30處冰帽共取得50種植物與岩石樣本，希望釐清覆冰的時間與歷史。

據《CNN》報導，這些植物是位於島上的彭尼冰帽地區與其周圍地區，海拔從幾百公尺到1,600公尺不等，而最近由於積雪融化而暴露的景觀，主要是巨石、基岩與苔原植被。該研究結果與從巴芬島與格陵蘭取得的冰核數據結合後，科學家發現當地目前正經歷11.5萬年來最暖和時期。

研究人員佩德頓表示，「北極地區目前暖化速度比全球其他地區快兩到三倍，因此，冰川與冰帽自然會更快反應。」他也指出，這次收集的植物雖然古老，但與目前在島上生長的植物屬於同一物種。

研究人員也指出，巴芬島未來幾個世紀內恐將出現完全沒冰的結果，即使沒有夏季變暖，融冰趨勢仍很可能在接下來幾個世紀內繼續發生，最後將讓巴芬島所有的冰消失。

本次研究結果刊登在《Nature Communications》期刊上。

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北極暖化英國

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