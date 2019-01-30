研究：喙鯨莫名集體擱淺 都是海軍聲納害的

2019-01-30 14:55 中央社 巴黎30日綜合外電報導



科學家許久前就知道，喙鯨若受到海軍聲納干擾，就會衝上岸，擱淺沙灘、痛苦而死；牠們何以如此？科學家現在有了答案：這是因為牠們得了俗稱「潛水夫病」的「減壓症」。

英國皇家學會報告生物科學版（Proceedings ofthe Royal Society B）今天發表的解釋，乍看之下讓人難以置信。

經過數百萬年演化，鯨魚進化成精準潛水的機器，可以一口氣潛入水面下好幾公里，深入伸手不見五指的海中獵食。

那麼，技術如此嫻熟的深海潛水員，為何會落到讓氮氣泡毒害靜脈的下場，彷彿新手潛水夫那樣，一口氣太快浮出水面，以致罹患減壓症？

答案很簡單：聲納真的、真的會嚇到喙鯨，特別是科氏喙鯨（Cuvier's）。

研究主要作者、西班牙拉斯帕馬斯大學（University of Las Palmas de Gran Canaria）動物衛生研究所（Institute of Animal Health）研究員貝爾納多迪季羅斯（Yara Bernaldo de Quiros）表示：「在聲納出現的地方，牠們受到壓力，拚了命地游離聲源，改變潛水模式。」

「換言之，這種壓力反應壓倒了潛水反應，讓鯨魚累積氮氣，就像打了腎上腺素那樣。」

其中一種聲納特別會讓喙鯨亂了套。

那就是1950年代發明、用於偵測潛艦的中頻主動聲納（mid-frequency active sonar, MFAS）。現在這種聲納主要用於海軍巡邏與演習，美國與他們在北大西洋公約組織（NATO）的盟邦用得特別多。

1960年左右，船隻開始以大約5千赫（kHz）的頻率發送水下訊號，從那時起，喙鯨就開始出現大量擱淺事件，特別是在地中海地區。

1960至2004年間發生121件這些所謂的「非典型」集體擱淺，至少40件與海軍活動時間和地點密切相關。

這些事件都不是老病的鯨魚單獨擱淺，也不像去年11月200多頭領航鯨集體擱淺紐西蘭事件。

那段時間發生的擱淺，都是一小群喙鯨在一到兩天內被沖上岸，擱淺距離相隔不超過數十公里。

最致命的事件發生在2002年北約海軍活動期間，36小時內，有14頭喙鯨擱淺在西班牙加納利群島（CanaryIslands）。

貝爾納多迪季羅斯表示：「聲納部署數小時後，鯨魚開始現身海灘。」

表面上，這些鯨魚沒有生病或被傷害的跡象，牠們體重正常，皮膚沒有損傷或感染。

但牠們的體內就不一樣了。牠們的靜脈充滿氮氣氣泡，大腦也有出血。

解剖後，也在牠們的其他器官、脊椎和中樞神經系統發現損傷。