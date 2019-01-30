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北韓不可能放棄核武 情報單位報告狂打川普臉

2019-01-30 10:19聯合報 記者郭宣含╱即時報導

美國情報總監柯茨（Daniel Coats）29日以書面形式向國會參議院情報委員會報告全球威脅，報告指出，北韓不可能放棄核武，因為核武關乎北韓政權存亡。

值得注意的是，報告在北韓和許多議題上與美國總統川普的看法相左，包括對伊朗核計畫、敘利亞境內伊斯蘭國（IS）和氣候變遷的重要性。

柯茨對北韓意向的評論，對於川普和北韓領導人金正恩的第二次高峰會將有特別影響。川普和金正恩預定2月底再度會談。

媒體一再報導，北韓自去年6月的「川金會」後雖已停止核試與飛彈試射，但北韓不僅未停產核武，還可能加速製造。

川普日前在推特抱怨，美國政府與北韓達到巨大進展，媒體卻不讚揚。美國國務卿龐培歐也堅稱，外交努力旨在促進北韓去核化。

不過柯茨的書面作證報告指出：「即便北韓試圖協商部分去核的步驟，以取得美國和國際讓步，但我們依舊認為北韓不可能放棄所有核武和生產能力，」

柯茨表示：「北韓領導人視核武為政權存亡關鍵。」柯茨也說，金正恩在新加坡誓言追求朝鮮半島完全無核化，不過是為了追求終止美軍部署和演習的說詞。

美國國防情報局局長艾希禮（Robert Ashley）也持相同看法，他告訴參議院委員會，一年前存在的北韓核武能力與威脅至今仍未消失。

伊朗方面，柯茨表示，美國情報單位持續評估伊朗，認為伊朗目前沒有足以構成核設備的核武發展。但是川普去年5月退出伊朗核協議，並威脅要制裁任何與伊朗貿易的對象。

川普宣稱在敘利亞戰勝伊斯蘭國，但柯茨說，伊斯蘭國雖然失去許多領導人務和領土，在伊拉克和敘利亞仍有數千名士兵，世界各地另有數千名支持者散布；川普稱氣候變遷是場騙局，但柯茨認為是重大威脅。

美國總統川普（右）和北韓領導人金正恩（左）2018年6月在新加坡舉行首次高峰會。...
美國總統川普（右）和北韓領導人金正恩（左）2018年6月在新加坡舉行首次高峰會。美聯社
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北韓核武川普

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