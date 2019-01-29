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英國表決脫歐替代方案 梅伊勝算小

2019-01-29 23:25聯合報 記者李京倫╱即時報導

英國國會15日否決首相梅伊與歐盟達成的脫歐協議後，脫歐和留歐陣營都提出脫歐替代方案，國會定29日晚間就方案進行表決，梅伊希望她偏好的方案獲國會議員支持，好向歐盟爭取讓步，但恐怕事與願違，各界預期梅伊再度吞敗，只能祈禱別像上次那樣慘敗。

梅伊協議中的愛爾蘭邊界備案措施是保守黨脫歐派議員反對的焦點，這個措施讓英國留在歐盟關稅同盟中，確保英國脫歐後、與歐盟協商新貿易關係期間，英國北愛爾蘭與愛爾蘭之間不會出現邊防關卡。

保守黨資深議員布拉迪提出的方案是，把邊界備案措施改成「其他安排」。梅伊28日與保守黨議員私下會晤時說，她的政府支持布拉迪方案，若議長選擇將此案交付表決，她要求同黨議員投票支持。

英國國際貿易大臣福克斯接受英國廣播公司（BBC）訪問時說，布拉迪方案最能讓英國避免無協議脫歐，「我們應該讓首相獲得強有力的託付，讓她能對歐盟說，『要是你們在邊界備案措施上讓步，脫歐協議就大功告成』」。

不過，這個方案未必能在國會過關。歐盟也堅持，梅伊脫歐協議不能重談。

愛爾蘭歐洲事務部長海倫．麥肯提說，英國政治人物應該「現實點」，「備案措施不能改，這可是歐盟跟英國談了18個月的結果，也是英國自己提的措施」。

雖然英國國會壓倒性反對梅伊的協議，但議員對替代方案莫衷一是。

脫歐陣營國會議員反對備案措施，擔心英國仍將受到歐盟規範束縛，他們15日聯手反對梅伊協議，使協議以432對202票遭到否決。

梅伊29日離開首相府前往國會。（法新社）
梅伊29日離開首相府前往國會。（法新社）
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英國脫歐梅伊

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