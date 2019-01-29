葉門內戰人道危機 跨宗教組織籲援助

2019-01-29 21:09 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



葉門內戰導致民眾挨餓，基督教等團體呼籲國際社會伸手援助。葉門內戰爆發已將近4年，造成超過1,400萬人處於挨餓困境，除此之外，從2015年起估計有8.5萬兒童可能已經餓死。對此，包括基督教救助協會與穆斯林救援組織等團體呼籲信徒為當地民眾禱告，同時也呼籲國際社會提供更多援助。

據《今日基督徒報》報導，面對葉門內戰導致的嚴重人道危機，基督教救助協會、伊斯蘭救援組織、天主教海外發展處、德愛基金會（Tearfund）與英國世界展望會等組織都呼籲信徒禱告祈求危機儘速落幕。

救援組織指出，上個月達成的停火協議中，雙方雖曾承諾恢復荷台達港口並允許食物與醫藥進入葉門，但目前當地交戰團體並未撤出港口，也危及這項得知不易的外交突破。

據《半島電視台》報導，本週一抵達葉門首都沙那的聯合國特使葛瑞菲斯（Martin Griffiths）指出，雖然雙方提議的部隊撤離與囚犯互換出現時間表的變化，但動力仍然存在。他表示，「各方都展現比以往更多的政治意願來結束這場衝突。」

稍早英國政府則承諾將提供250萬英鎊給聯合國駐葉門維和部隊，救援團體除了表示歡迎外，也呼籲英國信徒多為葉門未來禱告。基督教救助協會執行長麥凱希表示，「這是當今世界上最嚴重的人道主義危機，葉門人民渴望希望，我們敦促所有有信仰的人與我們一起祈禱國際政府的內心能被感動，而採取進一步行動。」

德愛基金會執行長哈理斯也指出，「我們需要聽聽葉門人民的吶喊並採取行動。我們每個人都可選擇支持我們的鄰居或保持沉默。我們必須相信上帝一切都有可能。」

英國紅十字會代表布朗也指出，葉門內戰已奪走8.5萬名兒童性命，營養不良更已造成巨大損失。

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