B計畫將表決 傳梅伊承諾「排除硬脫歐」

2019-01-29 14:47 世界日報 編譯中心╱綜合28日電



傳梅伊承諾阻無協議脫歐 法新社 分享 facebook

英國國會29日將表決首相梅伊脫歐協議「B計畫」，英國太陽報報導，梅伊私下向內閣大臣透露，她會努力排除無協議脫歐，但若要獲得國會支持協議，部分條款必須修改；前外相強森（Boris Johnson ）則在「每日電訊報」撰文表示，一旦梅伊說服歐盟放棄北愛爾蘭「後備方案」，其脫歐協議就可取得廣泛支持，但愛爾蘭政府已表明不會修改，這對梅伊來說無疑是一大打擊。

距離英國預定3月29日脫歐期限僅剩兩個月，梅伊力圖搶救她和歐盟達成的脫歐協議，其中招致英國議員不滿的是攸關邊境保障措施的條款。這項措施目的在避免愛爾蘭和隸屬於英國的北愛爾蘭之間出現硬邊界。

梅伊目前就邊境保障措施尋求歐盟讓步，英國脫歐派靈魂人物、前外相強森28日在「每日電訊報」撰文表示，只要政府能解決引起爭議的「後備方案」，就可獲得他們的支持，這番話也反映了，保守黨疑歐派有所軟化。

不過，愛爾蘭副總理柯伏尼已表示，邊境保障措施已經是為了滿足梅伊談判紅線的妥協方案，歐盟和愛爾蘭在這個議題上看法一致，「絕不改」，此舉對試圖化解脫歐僵局的梅伊來說，又是一大難題。

傳出梅伊曾私下表示不會無協議脫歐，英國教育大臣海因茲透露，「下議院各黨派多數同僚希望（政府）能達成好的協議。」英國國會的脫歐委員會也表示，政府不能把無協議脫歐當成官方政策，而且國會必須可以延長談判期限。脫歐委員會主席班恩表示：「國會若無法在3月29日以前批准協議，國會議員必須可以表決推遲（根據里斯本條約）第50條（脫歐）。」

歐盟外交官表示，英國不太可能撤銷第50條，梅伊恐須堅守3月29日的脫歐大限。