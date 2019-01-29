受夠「黃背心」連鬧11周 上萬「紅圍巾」怒吼

2019-01-29 14:48 世界日報 編譯中心╱綜合28日電



受夠黃背心鬧11周 萬人圍紅領巾喊停止暴力 路透社 分享 facebook

超過一萬名民眾27日戴上紅色領巾在法國巴黎遊行，抗議在過去11周以來吸引成千上萬人走上街頭的反政府示威「黃背心」運動所帶來的暴力衝突。

根據法新社和路透報導，參加紅圍巾運動的群眾手拿「停止暴力」和「別碰我的共和國」等標語，27日下午冒著雨從民族廣場遊行至巴士底廣場，也有參與者邊揮舞法國和歐洲聯盟旗幟，邊呼喊「要民主，不要革命」。

許多參與遊行民眾表示，他們不是反對黃背心有關提供更多協助給法國窮人的訴求，而是厭倦了去年11月以來黃背心製造的抗議衝突及破壞。一名抗議人士表示，她認為黃背心有正當理由「抱怨」，但是「這樣的言語和肢體暴力必須停止」。

受夠黃背心鬧11周 萬人圍紅領巾喊停止暴力 法新社 分享 facebook

「紅圍巾」運動發起者是一名來自土魯斯（Toulouse）的工程師，因見到更極端的黃背心示威者不斷帶來暴力而感到震驚，決定發起這場中間派倡議活動。

數萬名「黃背心」抗議民眾26日再度走上街頭，這也是他們連續第11個周末上街抗議，好幾個城市發生警民衝突場面，警方以催淚瓦斯和強力水柱逐退抗議民眾，有些示威民眾自一處建築工地扔擲石塊。

法國內政部長卡斯塔納表示，26日的黃背心示威大約6萬9000人參加，參加人數較上周的8萬多人還要低。

11月中旬爆發的這項示威活動，是為抗議法國總統馬克宏的經濟改革，至今更已擴大為呼籲馬克宏下台。而馬克宏為回應抗議民眾發起的全國大辯論，則被許多參加黃背心抗議的民眾斥為公關活動。來自巴黎北部的史提納認為參加的人是經過挑選，「大辯論根本是虛晃一招。」