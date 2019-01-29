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脫歐的下一步？英國會今辯論、表決

2019-01-29 11:48聯合報 記者田思怡╱即時報導

英國首相梅伊與歐盟達成的脫歐協議15日遭英國國會否決後，英國會今天（29日）針對他們希望如何更改梅伊的協議進行辯論和表決，議員們已提出超過10個修正案，經過辯論後，獲表決通過的修正案將做為梅伊與歐盟重新談判的依據。

只有少數修正案能獲選交付表決，預定在當地28日晚間7時（台灣時間30日清晨3時）開始表決。

梅伊協議中的愛爾蘭邊界保障措施（backstop）是保守黨脫歐派議員反對的焦點，此措施保障在英國與歐盟協商新貿易關係期間，愛爾蘭和北愛之間不會出現硬邊界。

保守黨資深議員布拉迪（Graham Brady）因而提出修正案，要求去除邊界保障措施，以「其他安排」取代。梅伊28日與保守黨議員私下會晤時表示，她的政府支持布拉迪的修正案，若議長選擇將此案交付表決，她要求同黨議員投票支持。

不過，此案未必會通過，國會保守黨一個重量級脫歐派團體已表示不打算支持，北愛的民主統一黨尚未表態是否支持。

但其他幾個修正案可能獲得大幅支持，由反對黨工黨議員古柏（Yvette Cooper）提出的修正案很可能通過，此修正案要求梅伊政府把脫歐的掌控權交給國會，若獲通過，可能有深遠影響，讓國會議員得以阻擋、延後或重談脫歐協議。

國會29日若通過此法案，梅伊必須在2月26日之前提出一項獲國會通過的脫歐協議，否則將面臨是否要求歐盟將3月29日的脫歐大限延後以避免無協議脫歐的表決。

英國國會29日表決首相梅伊的脫歐B計畫。路透
英國國會29日表決首相梅伊的脫歐B計畫。路透
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