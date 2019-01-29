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紐時：從一個小螺絲看蘋果為何無法在美國製造

驚！英研究：脫歐十年後 死於這疾病的人數將大增

2019-01-29 10:43聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

英國一項新研究28日指出，由於脫歐後食物進口成本大增，英國人食用蔬果量將大幅減少，未來10年內，英國可能死於心臟病或中風的人數將增加一萬多人。

英國糧食高度仰賴進口食品，尤其是蔬菜和水果，《英格蘭醫學期刊開放獲取版》（BMJ Open）28日刊出研究，預測英國無論採用何種方案脫歐，民眾的蔬果攝取量都將普遍下降，對健康造成長期風險。

英國預定3月29日脫歐，不過目前尚未達成脫歐協議。來自倫敦帝國學院（Imperial College）的科學家預測，若英國無協議脫歐，且未與歐盟談妥未來貿易關係，未來10年內，英格蘭死於心血管疾病的人數，最多會增加1.24萬人。

該份研究主要作者、帝國學院公共衛生評估小組學者米列特（Christopher Millet）表示，「在世界貿易組織的規範下，脫歐後英國香蕉售價將上漲17%、柳橙上漲14%，我們進口最多的水果，價格漲幅也最大」。

米列特指出，就算與歐盟達成某種自由貿易協議，英國蔬果消費量仍會下滑，死於心臟病或中風的人數估計會增加6000人。

英國心臟基金會表示，英國每年約有4.2萬人死於心血管疾病。

蔬果含有纖維、維生素、礦物質和抗氧化劑等重要營養成分，許多實驗證實，蔬果能幫助心血管正常運作。2017年全英國有84%的水果和48%蔬菜都是進口產品，大多來自歐盟國家。

米列特表示，政治家應該多考慮英國脫歐後對健康的影響，未來的負擔會增加疾病和死亡的風險。

英國糧食高度仰賴進口食品，尤其是蔬菜和水果。美聯社
英國糧食高度仰賴進口食品，尤其是蔬菜和水果。美聯社
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