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日韓在川金會前對立不斷升級 專家：凸顯美領導力下降

2019-01-28 23:26聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩即將於2月底舉行第二次峰會，但南韓與日本這兩個美國在東亞地區的核心盟友，此時卻因軍事爭端而爭吵不休，進而升高對立，除嚴重衝擊美日韓在亞洲的同盟關係，地緣政治動盪恐將因此加劇。

專門研究亞太地區局勢的美國國防部前官員傑克森（Van Jackson）說：「東亞地緣政治局勢已動搖，現在已不穩定。中國正尋求驅逐美國，北韓也使用了柔道技巧，透過使用峰會外交方式來鞏固其擁核國家地位，即使表面上的目的是使平壤無核化。比起自1970年代以來的任何時候，美國在區域內的未來更顯得不確定。在這一切騷動中，被壓抑的敵意讓區域穩定的表面開始破裂。」

其他分析人士也擔心，韓日當前爭端凸顯美國領導力的下滑，將有利於北韓與中國，因北韓與中國歷來尋求透過讓美國及其盟友關係分裂的方式，來削弱美國在區域內的影響力。

而即便韓日兩國在表面上有著許多相似之處，像是均為具有活力的民主國家，經濟發達且支持自由貿易、希望北韓無核化並對中國崛起感到不安，但在歷史上，日本對朝鮮半島的占領與殖民仍是定義兩國關係的高度情緒化問題。

韓日雖在1965年簽署了實現外交關係正常化跟期望解決戰時問題的條約，但因南韓當時為軍事獨裁國家，許多民眾認為條約並不公平，時至今日仍在進行抗爭。

目前，兩國仍激烈爭論著慰安婦銅像，以及南韓法院近來判決日本企業須賠償二戰時強徵南韓工人的問題，但日本認為這兩個問題均已透過上述條約解決。

傑克森說：「我們最近看到的是某種意義上的歷史回歸，兩國在1965年關係正常化時，他們從未完全和解，並以跟美國合作為名，把許多利益衝突擱置一邊。不幸的是，若事態沒有改變，我預計會有一些嚴重的危機在某個時刻爆發。」

自上月發生雷達糾紛後，韓日兩國近來關係不斷惡化。美聯社
自上月發生雷達糾紛後，韓日兩國近來關係不斷惡化。美聯社
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北韓南韓二戰
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