日韓在川金會前對立不斷升級 專家：凸顯美領導力下降

2019-01-28 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國總統川普與北韓領導人金正恩即將於2月底舉行第二次峰會，但南韓與日本這兩個美國在東亞地區的核心盟友，此時卻因軍事爭端而爭吵不休，進而升高對立，除嚴重衝擊美日韓在亞洲的同盟關係，地緣政治動盪恐將因此加劇。

專門研究亞太地區局勢的美國國防部前官員傑克森（Van Jackson）說：「東亞地緣政治局勢已動搖，現在已不穩定。中國正尋求驅逐美國，北韓也使用了柔道技巧，透過使用峰會外交方式來鞏固其擁核國家地位，即使表面上的目的是使平壤無核化。比起自1970年代以來的任何時候，美國在區域內的未來更顯得不確定。在這一切騷動中，被壓抑的敵意讓區域穩定的表面開始破裂。」

其他分析人士也擔心，韓日當前爭端凸顯美國領導力的下滑，將有利於北韓與中國，因北韓與中國歷來尋求透過讓美國及其盟友關係分裂的方式，來削弱美國在區域內的影響力。

而即便韓日兩國在表面上有著許多相似之處，像是均為具有活力的民主國家，經濟發達且支持自由貿易、希望北韓無核化並對中國崛起感到不安，但在歷史上，日本對朝鮮半島的占領與殖民仍是定義兩國關係的高度情緒化問題。

韓日雖在1965年簽署了實現外交關係正常化跟期望解決戰時問題的條約，但因南韓當時為軍事獨裁國家，許多民眾認為條約並不公平，時至今日仍在進行抗爭。

目前，兩國仍激烈爭論著慰安婦銅像，以及南韓法院近來判決日本企業須賠償二戰時強徵南韓工人的問題，但日本認為這兩個問題均已透過上述條約解決。