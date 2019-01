氣候變遷衝擊大 聯合國集思廣益

2019-01-28 16:55 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



聯合國針對氣候變遷對全球安全的衝擊召開會議,商討因應之道。(Photo by IP Photo Archive on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 為了解氣候變遷對於全球和平與安全的影響,聯合國安理會上週開會公開討論。聯合國官員指出,氣候變遷相關的災難已開始影響全球數百萬人口,因此,各國應該拿出具體行動減緩全球暖化衝擊。這次會議共有75名安理會成員與其他聯合國成員國官員參加,其中13人為部長級官員。

據《印度泰晤士報》報導,聯合國政治事務主管狄卡羅首先表示,「與氣候變遷相關災難的風險並不是短期內會出現的場景,今日已成為全球數百萬人正在面對的現實。我們必須以緊迫感與承諾將人民安置為出發點立即採取行動,特別是最邊緣化及最脆弱的人。」

世界氣象組織首席科學家卡巴特也在會中指出,「氣候變遷具有多種安全影響,例如減少獲得營養及獲取食物、提高野火風險與加劇空氣品質挑戰、增加水資源衝突的可能性、導致更多的國內流離失所及移民,因此已越來越被視為國家安全威脅。」

據《非洲大新聞》報導,南非駐聯合國大使麥特吉拉在會中強調,「外界必須大幅擴大氣候行動,同時保護和促進發展中國家的發展成果及消除貧困。」他也指出,這些災難摧毀了全球數百萬人的生計,同時也讓數百人無家流離失所。

此外,非洲大陸特別容易受到氣候變化的影響,成為其發展與繁榮的最大威脅。例如南非近期便出現數十年來最嚴重的乾旱災情。

【更多精采內容,詳見 】