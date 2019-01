英國氣象局警告 溫室氣體恐創新高

2019-01-28 16:55 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



持續消耗石化燃料是造成溫室氣體增加的原因之一。(Photo by Benurs - Learning and learning on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 今年二氧化碳排放恐再創新高。過去曾精準預測碳排放的英國氣象局稍早公布今年碳排放量預測值,由於人類持續使用石化燃料以及各地傳出毀林,大氣中的二氧化碳濃度將在今年創下新高來到411PPM。

據《英國衛報》報導,聯合國稍早曾指出,解決氣候變遷的行動必須增加5倍,才能限制地球暖化,然而過去4年來,地球溫度屢創新高,而且全球碳排放經過短暫停止成長後如今又繼續上升。

碳排放持續增加

英國氣象局貝特斯教授表示,「從圖表趨勢可以發現,每年的二氧化碳都比前年高,除非人類停止將二氧化碳增加至大氣中,不然該趨勢仍會繼續發生。」蘭卡斯特大學教授奧斯特爾也指出,人類必須減少石化燃料使用、毀林以及牲畜排放等才能抵銷正在增加中的排放量。

英國氣象局預測,今年全球二氧化碳平均上升幅度為2.75PPM(百萬分濃度),被列為有紀錄62年最高增幅之一。過去只有在強烈聖嬰現象年份中數值會偏高,例如2016年增幅為3.39PPM。今年二氧化碳濃度則為411PPM,5月中會來到巔峰的415PPM,9月再降至408PPM。

蘭卡斯特大學教授巴洛也指出,破壞森林增加也是嚴重問題,他表示,「去年巴西亞馬遜毀林已增加到8,000平方公里,在其他亞馬遜國家毀林也出現速度加快的警訊。」

人為汙染加劇

聖嬰現象會導致許多地區出現更暖和與乾燥氣候,樹木與植物在成長時會吸收二氧化碳而成為大自然的碳吸儲庫,但在聖嬰現象出現時則會減少。貝特斯指出,「今年我們預期碳吸儲庫相對較弱,因此人類製造的污染排放造成的影響會比去年更大。」

據《Phys.org》報導,英國氣象局預測今年上升量2.75PPM雖然被列為增幅最多的年份之一,但比2015~2016及1997~1998年出現聖嬰現象與大幅太平洋暖化時還低。在測量前10年,大氣二氧化碳年增率都低於0.9PPM,之後增幅都因為人類排放增加而速度加快。

