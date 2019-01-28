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菲南教堂遭恐攻27死 IS宣稱犯案

2019-01-28 13:41世界日報 編譯中心／綜合27日電

菲律賓南部蘇祿省和魯島一座教堂（Jolo）27日彌撒時發生兩起爆炸，至少27人死...
菲律賓南部蘇祿省和魯島一座教堂（Jolo）27日彌撒時發生兩起爆炸，至少27人死亡。 法新社
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菲律賓南部蘇祿省和魯島一座教堂（Jolo）27日彌撒時發生兩起爆炸，至少27人死亡，傷亡總人數達百人，伊斯蘭國（IS）已出面宣稱犯案。菲南地區為伊斯蘭好戰分子據點，衝突不斷。

法新社報導，IS發布一份正式公報，聲稱2名自殺炸彈客今天在和魯島這座天主教堂內與教堂停車場引爆炸彈腰帶。和魯島是伊斯蘭激進分子據點。

和魯鎮大教堂上午8時15分接連發生爆炸，第一次在教堂內，軍警人員抵達時，入口處再次發生爆炸。民答那峨穆斯林自治區警長米哈雷斯（Graciano Mijares）在廣播節目表示，已確認27人死亡，其中7人是軍警，另20人是望彌撒的信徒。

民答那峨地區近300萬選民上周進行公民投票，以壓倒性通過「穆斯林民答那峨莫洛國自治區」，和魯島便是位於提案自治區內。當地公投結果顯示，13萬7891人同意成立新的莫洛國自治區、15萬2493人不同意，兩股勢力競爭激烈。

報導指爆炸事件可能是不滿公投結果分子所為，民答那峨的長久和平似乎不是一蹴可及。新的莫洛國自治區計畫由與政府和談的穆斯林分離組織「莫洛伊斯蘭解放陣線」（MILF）主導，能否贏得包括恐怖組織在內的其他菲國穆斯林武裝派系支持，是各界關切焦點。

教堂爆炸
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