日軍機低飛「挑釁」…韓防長令強力反制

2019-01-28 13:38 世界日報 編譯中心／綜合27日電



路透社 分享 facebook

南韓國防部長官鄭景斗26日下午走訪位於釜山的海軍作戰司令部，指示南韓海軍依法嚴正應對日本巡邏機低飛威脅南韓軍艦一事。上月南韓驅逐艦射控雷達鎖定日本巡邏機的爭議，引發兩國互控挑釁與扯謊。如今矛盾激化，東北亞穩定和美日韓聯盟瀕臨威脅。

南韓聯合新聞通訊社指出，鄭景斗強烈批評稱，日本巡邏機已第4次低飛威脅南韓軍機，這是任何一國海軍都不會容忍的挑釁行為。但日本不僅不承認，反而宣稱韓軍雷達照射日本巡邏機，並要求韓方道歉，這是違背常識的言行。

鄭景斗指出，韓方絕不容忍任何危及韓軍官兵人身安全的挑釁行為。他指示海軍今後堅決反制日本巡邏機低飛威脅韓軍的一切行為，並要求海軍平時徹底執行海上警戒作戰任務，以應對各種突發事件。

報導指出，本月23日，日本巡邏機在南韓離於島附近海域對南韓軍艦作出威脅性低空飛行，飛行高度僅60至70公尺，距離韓艦約540公尺。這是日方巡邏機第4次低空逼近南韓軍艦，前3次分別為去年12月20日、今年1月18日和1月22日。

此外，日韓的爭議從歷史遺留下來的問題如慰安婦與奴工以及獨島主權，如今延伸到領土軍事矛盾。美國「有線電視新聞網」（CNN）警告，日韓若不解決問題，將令東北亞脆弱的地緣政治形勢跌落谷底，破壞區域穩定。