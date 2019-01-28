脫歐B計畫表決前夕 企業界呼籲停止爭吵、有序脫歐

2019-01-28 11:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



英國脫歐計畫29日將再度交付國會表決。法新社 分享 facebook 英國太陽報周日（27日）報導，首相梅伊私下已經告知內閣成員，不會帶領英國在無協議的況下脫歐，但是為求與歐盟談判能有關鍵籌碼，不能公開宣布「排除無協議脫歐」。

梅伊的脫歐協議月中被國會下院以432票對202票否決，使得英國無協議脫歐機率升高。梅伊隨後提出脫歐B計畫，不過被批評跟之前被否決的A計畫根本沒差。脫歐B計畫29日將交付表決。

梅伊的脫歐計畫中最有爭議的環節是愛爾蘭邊界保障措施，議員強森（Boris Johnson）27日在電訊報上引述政府高層來源說，梅伊已經準備讓步，要在備案措施的協議加入落日條款，或是可容英國不必知會歐盟就可片面退出的機制。此舉可望增加梅伊脫歐計畫在國會通過的可能性。

英國企業界對英國脫歐歹戲拖棚備感無奈，現在距離3月29日的脫歐大限，只剩不到九周，希望政治人物們能以國家利益為重，不要再爭論不休，讓英國能夠有秩序地脫離歐盟。

船運商會執行長Bob Sanguinetti表示， 梅伊應當拋棄爭議的愛爾蘭邊界備案或是對之設下時間表，否則情勢只會一直往無協議脫歐發展，一旦英國真的無協議脫歐，將對英國工商業和消費者帶來重損害和混亂。

諮詢公司KPMG的英脫部門主管James Stewart說，許多企業希望延長歐盟條約第50條的規定，亦即延長與歐盟協商的時間。第50條條文規定，啟動脫離歐洲的協商期間為兩年。而英脫歐的高度不確定性，讓他們消息最靈通的客戶都不敢預測結果會是如何。