加駐陸大使丟官 暴露敏感三國關係

2019-01-27 17:05 台灣醒報 記者劉屏╱台北報導



加拿大駐北京大使麥家廉（前排左二）因為針對孟晚舟案發言不當而去職。（截圖自麥家廉臉書） 分享 facebook

在各方強烈質疑、批評聲中，加拿大駐中國大陸大使麥家廉請辭。這個發展並不令人意外，因為他的公開談話與政府立場相左，盡管事後補救，但傷害已經造成，而且可能很難彌補，所以他只有下台一途。

把問題導向政治

加拿大應美國要求，上個月在溫哥華逮捕華為公司副董事長兼財務長孟晚舟。孟雖然交保，但仍可能應美國要求而引渡至美國。北京當局盡一切努力要求加拿大放人，包括在中國境內逮捕加拿大公民、把涉嫌販毒的加拿大人改判為死刑等，一時之間，加拿大與中國關係陷入緊張階段。

而在上周三（23日），麥家廉告訴媒體，美國總統川普的一些言論或許可讓孟晚舟強有力的說服法官不要把她引渡到美國，因為川普曾說，為了解決美中之間的貿易紛爭，川普可以放棄把孟晚舟引渡美國云云。

麥家廉引述川普這個說法，等於說這個案子可以政治解決。他表示，如果引渡孟晚舟，反而會造成不愉快，因為孟晚舟會不斷上訴，使案子拖上好幾年。

給法官下指導棋？

麥家廉的說法似乎是「要避免不愉快，最好別引渡孟晚舟」。但外界認為，這樣的說法等於給加拿大法官下指導棋，完全不符合現代國家的法治精神，也違背了加拿大政府一再強調的「循司法途徑處理」。

加拿大反對黨立刻嚴詞批評麥家廉思慮欠周，發言不當，損壞了加拿大的國家利益。批評者謂，麥家廉等於是告訴北京當局：北京任意居留加拿大公民、改判涉毒者死刑，有效地對加拿大施壓了。

為失言道歉

反對黨要求加拿大總理杜魯多立刻開革麥家廉。加拿大前駐中國大陸大使馬大維則說，麥加廉使加拿大的外交遭遇挫敗，如果麥家廉以為這是一種策略運用，那這樣的策略根本是錯的。

其後，麥家廉發表聲明為他的發言引起困擾感到抱歉。他說他的談話不能準確代表他的觀點，他強調「加拿大政府一直明確表示不會政治介入」。

而外界分析，麥家廉去職後，加拿大須另派新使。唯新使必須得到中國方面同意。目前中加關係不睦，中國可能拖上一陣子才同意。此刻北京沒有加拿大大使，對加拿大而言絕非好消息。

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