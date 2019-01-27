保護或虐待？英國出現數十起「熨乳」案

2019-01-27 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



非洲有「燙熨」（ironing）女孩胸部的習俗，利用熱石頭按摩胸部延緩胸部成長，藉此避免男性過多注意。英國衛報調查發現，這項習俗如今也在英國流傳，最近出現數十起英國公民「燙胸」的軼事證據。

倫敦、約克郡、埃塞克斯郡和西密德蘭郡的社區勞工告訴衛報，部分非洲國家的散居移民中，有些青少女面臨這種痛苦虐待，最後恐因此無法哺乳。

散居英國移民者成立的「婦女與女孩發展組織」（CAWOGIDO）負責人估計，英國至少有1000名婦女與女孩曾做過這類干涉乳房成長的事。目前尚無系統性的研究或蒐集正式數據。

另一名匿名女性維權者表示，她注意到光是在克羅伊登鎮（Croydon）就占了燙乳案件的15%到20%。她指出，英國「熨乳」（breast-ironing）案通常在英國進行，不像女性割禮會在海外進行。

「熨乳」通常一周會進行1-2次，取決於胸部成長的進度。一名為女兒「熨乳」的母親表示，她會拿加熱過的燙石頭按摩女兒胸部。為人「熨乳」的通常是母親，她們希望保護女孩免於男性沒必要的關注、性騷擾和性侵害。