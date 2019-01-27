影／俄圖-22M3超音速戰略轟炸機 驚悚墜機畫面曝光

2019-01-27 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



今日俄羅斯（RT）電視台報導，俄羅斯圖-22M3超音速長程戰略轟炸機22日在摩曼斯克地區墜毀的驚悚畫面在網路上流傳。影片中，圖-22M3在能見度接近零時降落失敗，墜毀在跑道上後斷做兩截，立即被火球吞噬。

這支影片顯然由奧列涅戈爾斯克市（Olenegorsk）附近空軍機地的值勤人員拍攝下來，當時四周濃霧籠罩。

四名機組人員有三人當場死亡，指揮官奇蹟生還，但因重傷被緊急送醫。當局已開始調查這起墜機事故的起因。

圖-22M3轟炸機。(圖/ Wikimedia Commons) 分享 facebook