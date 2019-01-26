希臘同意馬其頓改國名 雅典爆衝突

2019-01-26 14:28 世界日報 編譯中心╱綜合25日電



希臘國會同意馬其頓改國名，雅典爆示威。 法新社 分享 facebook

希臘國會25日批准一項具里程碑意義的協定，同意鄰國馬其頓更改國名，結束世界史上最長的外交爭端之一，同時贏得外界對這項「歷史性」之舉的喝采；不過希臘國內有不少反彈聲，24、25日連續兩天都有大批民眾上街抗議，高呼支持協議的議員是「賣國賊」。

法新社報導，300議席的希臘國會經表決後，有153席議員同意馬其頓將國名更改為北馬其頓共和國（Republic of North Macedonia）。馬其頓國會已於11日表決通過更改國名。

馬其頓自1991年脫離前南斯拉夫聯邦共和國以來，希臘一直反對這個鄰國被稱為馬其頓，因為馬其頓國名與希臘北部省分之名相同。

為了讓這個聯合國支持的協定落實，希臘現在須批准一項議定書同意北馬其頓共和國加入北大西洋公約組織（NATO），預料此舉將在下個月發生。

馬其頓總理柴伊夫向希臘總理齊普拉斯道賀，指兩國一起取得「歷史勝利」。齊普拉斯表示，今天寫下巴爾幹半島的新一頁，民族主義的仇恨、紛爭及衝突，將被友誼、和平及合作取代。

不過大批反對協議的希臘國民24日上街抗議，約2500名示威者聚集雅典的國會大樓外，高呼「馬其頓不要插手」等口號，還有部分示威者向防暴警察擲石及汽油彈。25日亦有民眾冒雨在國會外抗議，他們不滿馬其頓改國名後仍使用「馬其頓」一字。