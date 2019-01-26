「黃背心」要參政 「紅圍巾」要上街

2019-01-26 14:28 世界日報 編譯中心╱綜合25日電



黃背心不當「遊民」要參政，目標5月歐洲議會選舉。 法新社 分享 facebook

就在法國總統馬克宏開啟全國大辯論之際，傳出遊行了數月的「黃背心」群眾要參政的消息。79名「黃背心」抗議人士計畫5月打著「為公民創制權奮起」的旗幟參選歐洲議會議員，希望把民眾對這場反政府街頭示威運動的支持力量轉化為政治影響力。歐洲議會選舉訂於5月舉行。

綜合媒體報導，黃背心的目標是從現在起到2月中，組建參選所需的79人名單，以參加將在5月26日舉行的歐洲議會選舉。

黃背心參選團隊名單目前只有十個候選人，主導的是黃背心運動的領袖人物之一、現年31歲的英格麗勒瓦瑟（Ingrid Levavasseur），她是個來自鄉村的護工，也是一位有兩個孩子的單身媽媽，被黃背心認為具有相當代表性。

儘管「黃背心」群眾突然地決定參加歐洲議會選舉，令各界震驚，也將撼動法國傳統政治格局，不過大部分政黨都對此予以祝賀，因為至少可以在民主體制內進行溝通，可以在「桌面上」討論，而不是持續的抗議「搗亂」，讓當局防不勝防。

黃背心運動一開始在網路發起，以「無組織」、「無黨派」為標榜，結果使得政府想與其談判時，很難找到幾個對話代表。黃背心最終決定回歸民主參與選舉，可能也是意識到暴力抗爭並非長久之事，還會引發更多反感。

受夠暴力 「紅圍巾」上街

另外，黃背心抗議活動26日將是連續第11個周末登場，但也有受夠了暴力行為及抗議失控的法國民眾準備放大招。法國「費加羅報」25日報導，以「捍衛民主，保護共和」為口號，不少法國民眾準備在27日進行一場規模約3萬人、反抗「黃背心」暴力的「紅圍巾」運動。

馬克宏領導的執政黨為避嫌，沒有呼籲民眾參與「紅圍巾」遊行，但不少該黨議員表示，會以公民身分上街支持。