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影／可怕的悲劇！巴西廢礦場水壩潰堤 員工7死150失蹤

2019-01-26 13:41聯合報 記者周辰陽╱即時報導

巴西東南部一處鐵礦場的水壩於當地時間25日中午潰決，海量的混濁汙泥與礦渣在米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）的布魯瑪基紐（Brumadinho）一帶鄉間擴散。官方指目前找出7具遺體，約150人失蹤

從空拍畫面可以看，流出的礦渣橫掃布魯瑪基紐部分市區與鄰近的Vila Forteco社區，淹沒淡水河谷礦產公司當地辦公室、民宅與車輛。救難隊必須出動直升機，從空中救援許多受困的低窪地區居民。

潰決水壩位於布魯瑪基紐鎮的豆礦場（Mina Feijao）附近，建於1976年，容量達1200萬立方公尺，屬於世界鐵礦龍頭「淡水河谷礦產公司」（Vale），被用於保存鐵礦場廢料，3年前就已廢棄。潰決原因目前不明，也不清楚到底有多少礦場廢料流出。

米納斯吉拉斯州政府指事發當時有427名淡水河谷員工在礦場，其中279人獲救，約150人失蹤，許多失蹤者當時正在吃午飯，不料宿舍餐廳遭到泥流淹沒。

布魯瑪基紐鎮長德梅洛（Avimar de Melo）表示，事情發生太快，目前無法提供更多細節，最大的顧慮仍是盡快找出失蹤者。遇難者親屬一方面前往設於當地大學的應變中心探聽，一方面也對僅有少少幾名官員與淡水河谷礦產公司代表現身感到不滿。

目前已有約100名搜救隊員抵達現場，另外100人26日一早也趕到。剛上任3周的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）稱此事為「慘劇」，當務之急是為災民善後。除召開緊急會議，指派相關政府部門首長趕往現場外，本人則預定26日偕同國防部長一早趕去勘災。

事件發生後，淡水河谷礦產公司的美股股價一度暴跌1成。執行長施瓦茲曼（Fabio Schvartsman）感到非常遺憾，也擔心此事會成為「可怕的人間悲劇」，請求受災戶與巴西社會的原諒。施瓦茲曼指潰決的水壩去年9月經評估仍屬穩定，該公司對此沒有藉口，正持續監控其他水壩以防不測，並盡力救助災民。

施瓦茲曼同時指出，考慮到礦渣比較堅固，擴散範圍不會太廣，造成的破壞應不比2015年嚴重。

巴西國家水利局（Brazilian National Water Agency, ANA）表示，25日流出的礦渣預計會用2日時間流到Retiro Baixo水力發電廠，屆時有機會加以控制。

米納斯吉拉斯州2015年發生的礦場水壩潰決導致超過6000萬立方公尺洪水泥流沖入周邊區域，造成19人死亡，數百人無家可歸，被認為是巴西最慘的環境災難，時任總統羅塞芙（Dilma Rousseff）因應對過慢飽受批評。經過冗長訴訟，擁有該水壩的必和必拓（BHP Billiton）與淡水河谷礦產公司最後以約18億美元和巴西政府和解。

巴西米納斯吉拉斯州布魯瑪基紐鎮附近的鐵礦場廢棄水壩25日中午突然潰決，海量的混濁...
巴西米納斯吉拉斯州布魯瑪基紐鎮附近的鐵礦場廢棄水壩25日中午突然潰決，海量的混濁汙泥與礦渣外洩，淹沒世界鐵礦龍頭淡水河谷礦產公司的宿舍餐廳，導致該公司約150名員工下落不明。路透
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淡水河巴西失蹤
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